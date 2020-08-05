2020-08-05

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن نقيب أصحاب الفنادق في لبنان، بيير الأشقر، أن 90% من فنادق بيروت الكبرى متضررة، بحسب ما ورد في تلفزيون إل.بي.سي.آي المحلي اللبناني.

وأكد الأشقر أن هناك العديد من الجرحى بين نزلاء وموظفين، لافتًا إلى أن فنادق في خارج العاصمة قد فتحت أبوابها للأهالي.

إلى ذلك، قال محافظ بيروت، مروان عبود، إن حجم الأضرار بسبب انفجار بيروت يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار، وفقا لما نقلته المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونال.

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وأضاف أن 300 ألف لبناني أصبحوا بلا مأوى بعد الانفجار.

وتزيد هذه الخسائر من معاناة لبنان الذي يحتاج إلى ما يصل إلى 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، وفقا لتقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأميركي.

ويشير التقرير الجديد إلى أن بيروت تحتاج إلى 67 مليار دولار من الأموال الجديدة لتحقيق الاستقرار في القطاع المصرفي اللبناني، بافتراض سعر صرف غير رسمي قدره 4000 ليرة لبنانية مقابل الدولار.

ولا يشمل ذلك 22 مليار دولار من الخسائر التي تكبدها البنك المركزي، مصرف لبنان. كما أنه لا يتضمن خسائر صافية متوقعة تبلغ 4.2 مليار دولار أو أكثر من سندات اليورو المتعثرة.

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