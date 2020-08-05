تراجع أرباح مصرف الإنماء الفصلية 15%

2020-08-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

تراجعت الأرباح الفصلية الخاصة بـ مصرف الإنماء بنسبة 15%، في الربع الثاني من 2020 لتصل إلى 572 مليون ريال.

وعزى البنك تراجع أرباحه إلى ارتفاع مخصصات الائتمان والمصروفات الإدارية. كما تراجع إجمالي دخل العمولات الخاصة والتمويل والاستثمارات بنسبة 2%، لتصل إلى 1.34 مليار ريال.

Advertisements

وقال مصرف الإنماء في بيان له على “تداول” “على الرغم من ارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمارات بنسبة 5%، انخفض صافي الربح للربع الحالي بسبب انخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة 1.3% نتيجة انخفاض دخل رسوم العمليات ودخل تقييم الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، وارتفاع إجمالي مصاريف العمليات ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة مخصصات الائتمان ومصروفات الرواتب والمصروفات الإدارية والعمومية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بحسب العربية.

وأضاف البنك” يعود سبب الارتفاع في صافي الدخل مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 6% ويعود ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض خسائر تقييم الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، حيث عوضت جزئياً الانخفاض في دخل رسوم الخدمات المصرفية، وفي المقابل انخفض إجمالي مصاريف العمليات نتيجة لانخفاض مخصصات الائتمان مقارنة بالربع السابق”.

وسجل المصرف صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغ 943 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيله أرباح 1.3 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض 28.2%.

وقال المصرف بأن أسباب انخفاض صافي الربح في الفترة الحالية يعود إلى انخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة 1% بسبب زيادة خسائر تقييم الاستثمارات وانخفاض دخل رسوم الخدمات. وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة مخصصات الائتمان، ومصروفات الرواتب والمصروفات الإدارية والعمومية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

المزيد

جديد الأخبار