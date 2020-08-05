ميشال عون يتفقد موقع تفجير بيروت والخسائر 5 مليارات دولار

2020-08-05

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس، ميشال عون، قام بجولة تفقدية في موقع الانفجار في مرفأ بيروت.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن محافظ بيروت، مروان عبود، أن قيمة الأضرار في بيروت نتيجة الانفجار تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار.

فيما أشارت صحيفة “النهار اللبنانية” إلى وقوع “تدافع بين أهالي المفقودين والجيش على مدخل مرفأ بيروت”، بعد محاولة الأهالي منع أحد المواكب من دخول المرفأ.

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كما أعلن الصليب الأحمر اللبناني، الأربعاء، أن الانفجار الذي هزّ مرفأ بيروت أمس خلّف 100 قتيل على الأقل، ولا يزال المزيد من الضحايا تحت الأنقاض، فيما يعقد مجلس الوزراء اللبناني، اليوم، جلسة استثنائية لبحث تداعيات الانفجار.

وقال الصليب الأحمر اللبناني إن الانفجار الضخم في مرفأ بيروت ألحق أضراراً كبرى بالأحياء المجاورة في المدينة، كما أسفر عن إصابة أكثر من 4 آلاف بجروح.

وذكر الصليب الأحمر في بيان: “حتى الآن أصيب أكثر من 4 آلاف شخص وقُتل أكثر من 100 شخص” مشيراً إلى أن فرقه لا تزال تقوم بعمليات البحث والإنقاذ في المناطق المحيطة بموقع الانفجار.

يأتي ذلك فيما قال وزير الصحة اللبناني في تصريح إعلامي: “حضّرنا بعض لوائح المساعدات وأرسلناها إلى عدد من الدول.. المستشفيات الميدانية ستكون الحل المناسب والسريع لأن مستودعاتنا بالكرنتينا تضررت.. نحن بحاجة إلى كل شيء لإسعاف المرضى والضحايا فهناك نقص حاد بكل شيء”، مشيراً إلى أن أرقام الضحايا في تصاعد.

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