وزير التعليم السعودي يعلن استعداده التام لاستقبال العام الدراسي الجديد

شهد يوم الثلاثاء أمس الموافق 4 من شهر أغسطس اجتماع برئاسة وزير التعليم السعودي مع مديري التعليم بمناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية لمناقشة أهم الأمور في السعودية التي تتعلق بالتعليم، ومدى استعدادهم لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك وفقاً للمخطط المتفق عليه، وبدء مناقشته موجه التحية للملك السعودي بمناسبة عيد الأضحى ونجاح موسم الحج رغم الظروف التي تمر بها المملكة العربية السعودية ومعظم دول العالم بسبب جائحة كورونا.

حيث أكد وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عن أهمية جاهزية إدارات ومكاتب التعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتدريب المعلمين على التعليم عن بُعد للتمكن من التعامل مع الظروف الحالية الاستثنائية، حيث يعد التعليم عن بُعد هو أهم الوسائل التي يتم استخدامها الآن لتجاوز هذه المرحلة بسلام، بالإضافة إلى توفير أدوات التعقيم والنظافة وتوزيعها على مختلف المدارس في المملكة العربية السعودية.

ولفت وزير التعليم السعودي ضرورة أهمية مراجعة البروتوكولات الوقائية والتدريب عليها بما يكفي لحماية الجميع حتى تنتهي هذه المرحلة بسلام، وذلك بهدف تطبيق هذه البروتوكولات سوف يتم تشكيل لجان متخصصة في إدارات التعليم و المكاتب والمدارس للتمكن من تطبيق البروتوكول كما يجب أن يكون، علماً بأن التعليم عن بُعد يعد من أهم المراحل الحالية التي سيتم التعامل معها، بالإضافة إلى عمليات التعليم الحضورية الكلية أو الجزئية وفقاً لمخطط المرحلة الدراسية لهذا العام الجديد لحماية طلابنا.