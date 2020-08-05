، مركز الجعدة الصحي في حجة يواصل تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
واصل مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية، تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.
وراجع العيادات خلال الفترة من 23 يوليو حتى 29 يوليو 2020م، في قسم الطوارئ 481 مستفيدًا، وقسم الباطنية 193 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 80 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 174 مصابًا، وقسم التغذية العلاجية 42 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 843 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 40 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 6 حالات، وقسم العيادات المتنقلة 164 فردًا، وقسم الولادة 4 حالات؛ فيما نفذت 4 أنشطة للتخلص من النفايات.
وراجع قسمَ الأشعة 72 شخصًا، وأجري الفحص المخبري لـ311 مراجعًا، وصُرفت الأدوية لـ1.120 فردًا، وراجع قسمَ نقل الدم 7 مستفيدين؛ فيما راجع قسمَ الخدمات التمريضية 492 فردًا.
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
مركز الجعدة الصحي في حجة يواصل تقديم خدماته العلاجية للمستفيدينوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-05
واصل مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية، تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.
وراجع العيادات خلال الفترة من 23 يوليو حتى 29 يوليو 2020م، في قسم الطوارئ 481 مستفيدًا، وقسم الباطنية 193 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 80 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 174 مصابًا، وقسم التغذية العلاجية 42 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 843 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 40 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 6 حالات، وقسم العيادات المتنقلة 164 فردًا، وقسم الولادة 4 حالات؛ فيما نفذت 4 أنشطة للتخلص من النفايات.
وراجع قسمَ الأشعة 72 شخصًا، وأجري الفحص المخبري لـ311 مراجعًا، وصُرفت الأدوية لـ1.120 فردًا، وراجع قسمَ نقل الدم 7 مستفيدين؛ فيما راجع قسمَ الخدمات التمريضية 492 فردًا.
05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
01:32 PM
بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة وبالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية
واصل مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية، تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.
وراجع العيادات خلال الفترة من 23 يوليو حتى 29 يوليو 2020م، في قسم الطوارئ 481 مستفيدًا، وقسم الباطنية 193 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 80 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 174 مصابًا، وقسم التغذية العلاجية 42 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 843 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 40 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 6 حالات، وقسم العيادات المتنقلة 164 فردًا، وقسم الولادة 4 حالات؛ فيما نفذت 4 أنشطة للتخلص من النفايات.
وراجع قسمَ الأشعة 72 شخصًا، وأجري الفحص المخبري لـ311 مراجعًا، وصُرفت الأدوية لـ1.120 فردًا، وراجع قسمَ نقل الدم 7 مستفيدين؛ فيما راجع قسمَ الخدمات التمريضية 492 فردًا.
، مركز الجعدة الصحي في حجة يواصل تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الجعدة الصحي في حجة يواصل تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.