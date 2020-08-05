، وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنظيرته الإندونيسية ،

محمد بن مسعود - الدمام - استعرضا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مرسودي.

واستعرض الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان