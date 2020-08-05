- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
دعت إدارة التعليم بمحافظة المهد، أولياء الأمور، إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم الطلاب والطالبات في خدمة النقل المدرسي للعام المقبل 1442.
يأتي ذلك بعد أن أتاحت شركة تطوير خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور، إضافة إلى توضيح خمس خطوات لتسديد الفاتورة إلكترونياً عن طريق حساب ولي الأمر البنكي.
وأهابت إدارة التعليم بأولياء الأمور الإسراع إلى تسجيل أبنائهم الطلاب والطالبات في خدمة النقل المدرسي في جميع مدارس المحافظة "بنين-بنات" ولجميع المراحل الدراسية، وذلك لما يوفره النقل المدرسي من خدمة ورحلة دراسية آمنة ومنتظمة لطلاب والطالبات.
من جانبها خصصت الشركة الرقم المجاني، (8001231000) للتواصل والتفاعل مع المستفيدين من هذه الخدمة.
وأشارت شركة تطوير للخدمات التعليمية إلى أنه يمكن التواصل أيضاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التابعة للشركة تحت اسمها الموحد (TatweerTc).إدارة التعليم بمحافظة المهد
05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441 01:11 PM
للعام الدراسي المقبل.. لضمان رحلة دراسية آمنة ومنتظمة ولجميع المراحل
دعت إدارة التعليم بمحافظة المهد، أولياء الأمور، إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم الطلاب والطالبات في خدمة النقل المدرسي للعام المقبل 1442.
يأتي ذلك بعد أن أتاحت شركة تطوير خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور، إضافة إلى توضيح خمس خطوات لتسديد الفاتورة إلكترونياً عن طريق حساب ولي الأمر البنكي.
وأهابت إدارة التعليم بأولياء الأمور الإسراع إلى تسجيل أبنائهم الطلاب والطالبات في خدمة النقل المدرسي في جميع مدارس المحافظة "بنين-بنات" ولجميع المراحل الدراسية، وذلك لما يوفره النقل المدرسي من خدمة ورحلة دراسية آمنة ومنتظمة لطلاب والطالبات.
من جانبها خصصت الشركة الرقم المجاني، (8001231000) للتواصل والتفاعل مع المستفيدين من هذه الخدمة.
وأشارت شركة تطوير للخدمات التعليمية إلى أنه يمكن التواصل أيضاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التابعة للشركة تحت اسمها الموحد (TatweerTc).
، "تعليم المهد" تدعو أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم الطلاب في النقل المدرسي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "تعليم المهد" تدعو أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم الطلاب في النقل المدرسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.