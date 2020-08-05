بالفيديو.. حكم التصوير أثناء الحج ونشر الصور عبر مواقع التواصل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الدكتور خالد المصلح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة القصيم حكم التصوير خلال الحج أو العمرة أو التصديق ونشر الصور عبر وسائل البث المختلفة كمواقع التواصل الإجتماعي .
ووقال "المصلح " على قناة الرسالة الفضائية أن الأصل في العبادة الإخلاص لله تعالى وعدم الرياء امام عباده .
وتابع أن الأعمال التي تكون خفية ولا يطلع عليها الناس فلا يجوز إظهارها لأنها مدعاه للطعن في نيته كالرياء او النفاق او إرادة الثناء ولم لم يكن ذلك مراداًله ، فينبغي على المرء أن يبعد ذه الشبهات عن نفسه ويكون عمله سراً .
وقال " المصلح " انه إذا اقتضت المصلحة إظهار العمل كتشجيع الناس او إحياء لسنة مهجورة او ما أشبه ذلك من المقاصد الصالحة بغرض تحقيق العبادة لله عز وجل فهذا لا بأس به .
ووجه "المصلح " بعدم نشر صور الحج او الصدقة من قبيل نشر اليوميات ، مؤكداً ان الغالبية لا يقصد بالنشر عبادة والأفضل الحفاظ على الإخلاص في العبادة بعدم إظهارها للعباد .
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