شكرا لمتابعة خبر عن سيدة مصابة بكورونا تنجب ثلاث توائم بصحة جيدة في الجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سكاكا (صدى): نجحت مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة سكاكا بالجوف في إجراء عملية ولادة قيصرية لأم مصابة بكورونا . نجحت مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة سكاكا بالجوف في إجراء عملية ولادة قيصرية لأم مصابة بكورونا . وأنجبت الأم ثلاث توائم بمساعدة أطقم متخصصة مع تطبيق الإجراءات الإحترازية المخصصة لتلك الحالات بما يضمن سلامة الجميع . كما أكدت الفحوصات الطبية ان المواليد في صحة جيدة ولم تنتقل إليهم عدوى الفيروس .

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