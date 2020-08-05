الدمام ثاني أشد المدن حرارة عالميا

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): كشف الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية ان مدينة الدمام كانت ثاني أشد مدن العالم حرارة امس الإثنين بواقع 48.4 درجة . كشف الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية ان مدينة الدمام كانت ثاني أشد مدن العالم حرارة امس الإثنين بواقع 48.4 درجة . وأشار ان مدينة الحسكة السورية كانت اعلى دول العالم حرارة بواقع 50 درجة مئوية ، فيما جاءت باقي درجات الحرارة وفقاً للجدول المرفق . وتوقع "المسند " رياح شمالية غربية نشطة اليوم الثلاثاء خاصةً في المناطق المفتوحة وقد تثير الأتربة .

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