شكرا لمتابعة خبر عن 300 ألف مستفيد بمنتزهات الطائف..التعايش مع مريض كورونا وحماية اصحاب المخاطر المرتفعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

استطاعت الصحة في الطائف الوصول الى 300 ألف مستفيد داخل المنتزهات والمواقع السياحية للتعريف بالبروتوكول الوقائي الصحي للوقاية من كورونا والتعايش الصحيح مع المصاب من افراد الأسرة وحماية اصحاب المخاطر المرتفعة

وذلك ضمن برنامج توعوي مكثف كانت قد اطلقته وتنفذه الفرق الميدانية بالمواقع السياحية المختلفة حقق نتائج إيجابية حظيت بتقدير المسؤولين بوزارة الصحة بعد ان تخطأ 300 ألف مستفيد من خلال تقارير رصد يومية

مدير ادارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية عبدالهادي الربيعي ذكر ان البرنامج التوعوي الميداني المكثف يسعى لتحقيق جملة من الاهداف الوقائية والتي تتغير وفقاً لمستوى المرحلة التي يصل إليها المجتمع في حين انه يركز في المرحلة الحالية على جانبين مهمه الاول حماية اصحاب المخاطر المرتفعة للحيلولة دون إصابتهم بفايروس كورونا وهم اصحاب الامراض التنفسية والامراض المزمنة وامراض القلب المختلفة والجانب الثاني التعايش الصحيح مع مصابي كورونا داخل الأسرة وهو مانسعى لنشره بشكل مكثف ومتسارع داخل المجتمع ضمن التوعية الصحيحة الوقائية للمجتمع وذلك بعد ان ادرك افراد المجتمع ولله الحمد مخاطر الاصابة وطرق الوقاية الصحيحة

واضاف ان الفرق الميدانية تعكف على تحقيق ذلك بشكل مكثف بمشاركة اكثر من 250 ممارس صحي متخصص من مختلف القطاعات الصحية التابعة لصحة الطائف ينتشرون يوميا في اكثر من 13 موقع سياحي لهم كل الشكر والتقدير على مايبذلونه من جهود وفي مقدمتهم قائد الفرق الميدانية سعد الحارثي ومعاونيه وكافة المشاركين فقد استطاعوا ولله الحمد تحقيق نتائج غيرت ابطأت من انتشار الفايروس وكذلك جنبت الكثير من الاشخاص الاصابة بعد توفيق الله

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