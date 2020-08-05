الرياض تتصدر بـ53 ألفًا و637حالة
تصدَّرت الرياض قائمة المدن السعودية من حيث حالات الإصابة بفيروس كورونا، مسجلةً 53 ألفًا و637حالة من أصل 281 ألفًا و435 حالة إصابة سُجِّلت في المملكة منذ بداية الجائحة حتى الآن.
وجاءت جدة في المرتبة الثانية بـ30 ألفًا و263 حالة –وفقًا لموقع إحصائيات كورونا التابع لوزارة الصحة– فيما حلت مكة المكرمة ثالثةً بـ29 ألفًا و140 حالة، ثم الدمام بـ17 ألفًا و126، ثم الهفوف بـ16813 والمدينة المنورة بـ16753.
كما جاءت الطائف في المرتبة السابعة بتسجيل 10009، ثم القطيف في المرتبة الثامنة بتسجيل 7435، تليها الخبر تاسعةً بـ6726، وعاشرةً المبرز التي سجلت 6576 حالة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 1342 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 281435 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة أنه تمَّ تسجيل 1635 حالة شفاء من الفيروس، ليصل الإجمالي إلى 243688 حالة تعافٍ، بينما تمَّ تسجيل 35 حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى 2984 وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر «إحصاء رسمي» يوضح الـ10 مدن الأعلى إصابةً بكورونا منذ بداية الجائحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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