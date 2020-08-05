بالفيديو.. الدمام والأحساء ضمن المدن الأعلى حرارة عالميًّا

سجَّلت الدمام والأحساء نسبًا مرتفعة في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، جعلتهما ضمن أكثر المناطق تسجيلًا لدرجات الحرارة حول العالم؛ حيث سجلت الدمام 50 درجة مئوية، والأحساء 48 درجة مئوية.

إلى ذلك أوضح المختصون بالطقس، أن موجة الحر ستنكمش خلال الأيام المقبلة، وستشهد الأجواء تحسنًا بعد أيام من موجات الحر الشديدة، فيما شهدت المناطق الجنوبية الغربية في المملكة أجواء معتدلة مع هطول الأمطار؛ ما هيَّأ تنامي أعداد السياح هناك.

Advertisements

ومن جانبها، توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية لليوم الأربعاء، لافتةً إلى استمرار طول الأمطار الرعدية على 12 منطقة وامتدادها إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة كما تشمل السواحل من تلك المناطق.

وفي بيانٍ عبر موقعها الرسمي، توقعت «هيئة الأرصاد» استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة وتمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، كما تشمل السواحل من تلك المناطق.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، والجوف، والحدود الشمالية، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة.