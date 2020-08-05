الأحوال المدنية: استخراج بدل فاقد للهوية الوطنية عبر 8 خطوات

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، آلية استخراج بدل الفاقد عند فقدان بطاقة الهوية الوطنية.

وقالت الأحوال المدنية، ردًّا على أحد استفسارات المغردين على حسابها الرسمي حول استخراج بدل الفاقد من بطاقة الهوية الوطنية؛ إنه يمكن استخراجها باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول عبر حسابك على منصة أبشر.

2- اختيار خدماتي.

3- الأحوال المدنية.

4- الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.

5- اختيار بطاقة الهوية الوطنية من القائمة.

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6- تعبئة البيانات المطلوبة.

7- حجز موعد إلكتروني عبر خدمة «بدل فاقد».

8- إحضار كافة المتطلبات المذكورة بتذكرة الموعد.

وكانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، حذرت من رهن أو فقدان بطاقة الهوية الوطنية، مشيرةً إلى أنَّ فقدانها يُعرِّض للمساءلة القانونية.

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