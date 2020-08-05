«الصخري» يتوقع خريطة الأمطار المرتقبة على مناطق عدة

توقَّع المهتمُّ بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، خريطة هطول الأمطار، اليوم الأربعاء، على مناطق بالمملكة، مشيرًا إلى أنها متفاوتة، قد تصل إلى غزيرة على نجران وجازان وعسير، وخفيفة إلى متوسطة نواحي العيص شمال غرب المدينة المنورة.

وقال الصخري، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «متوقَّعٌ –بمشيئة الله– خلال نهار اليوم الأربعاء ومسائه؛ فرص أمطار متفاوتة قد تصل إلى غزيرة؛ وذلك على غرب منطقة نجران وشمال غربها، وأجزاء واسعة من منطقتي جازان وعسير».

وأضاف أن الحالة تشمل أجزاء من منطقة الباحة، مع وجود فرصة طيبة نواحي تهامة الطائف، وجنوب مكة، وما بين مكة والليث، كما توجد فرصة، وإن لم تكن عالية، للمنطقة الواقعة بين الطائف والباحة.

وأشار إلى تلميحات من بعض المواقع إلى فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة نواحي العيص شمال غرب المدينة المنورة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق حائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، والجوف، والحدود الشمالية، والمدينة المنورة.

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