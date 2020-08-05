إيداع دعم حافز للمستفيدين المؤهلين.. وتذكير بشروط الاستفادة

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» المبالغ الخاصة بالمستفيدين من برنامج حافز، الذين يعانون من صعوبةٍ في الحصول على عمل.

ويتم صرف حافز في الموعد المقرر (الخامس من كل شهر ميلادي)، فيما حدد الصندوق مسبقًا شروط استحقاقه، التي يجب أن تتوافر في جميع من يرغب في الانضمام إلى البرنامج لصعوبة الحصول على عمل في المملكة.

وتشمل شروط الانضمام إلى حافز:

• الجنسية السعودية.

• ألا يكون صاحب الطلب من مستحقي المعاش التقاعدي.

• ألا يقل عمر صاحب الطلب عن 20 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.

• الإقامة الدائمة في المملكة.

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• ألا يكون موظفًا بالقطاع العام أو الخاص.

• ألا يكون من مستحقي الإعانة أثناء تقديم الطلب.

• القدرة على العمل.

• عدم وجود نشاط تجاري.

• عدم امتلاك دخل ثابت يعادل المخصص المالي أو يزيد عنه.

• ألا يكون طالبًا أو متدربًا في مراحل التعليم والتدريب.

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