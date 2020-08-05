السعودية اليوم / أمانة تبوك : إنذار ومخالفة 746 منشأة خلال أيام عيد الأضحى ورفع مايزيد عن 11 ألف طن من النفايات



تبوك 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس

ضاعفت أمانة منطقة تبوك جهودها الرقابية خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، لمواجهة زيادة كمية النفايات البلدية الصلبة ، والتي بلغت 11٫463 طن في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة ، كما قامت بتكثيف أعمالها الرقابية التي تجاوزت الـ 1900 جولة خلال 5 أيام عمل ، أنذرت من خلالها وخالفت 746 منشأة تجارية .

وأوضحت أمانة منطقة تبوك أنها قامت بتنفيذ حملة واسعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، على مستودعات ومحال الأغذية بالمنطقة ، بهدف التأكد من سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك ، والتأكد من التزام تلك المنشآت بتطبيق الاشتراطات الصحية ، ومن الطرق الصحية السليمة في مجال حفظ وتخزين الأغذية .

وبينت أن نتيجة تلك الزيارات بلغت في مجملها 1926 زيارة ، تم على إثرها توجيه 497 إنذارًا ، و 249 مخالفة ، ومصادرة 149 كجم من المواد الغذائية التي ثبت فسادها وإضرارها بالصحة العامة ، كما تم توجيه 16 مخالفة وإنذار خاصة بعدم التزام بعض المحال بالإجراءات الوقائية لحماية المستهلكين من خطر

وأكدت استمرار حملاتها الرقابية لمعالجة جميع الملاحظات المرصودة من قبل فرقها الرقابية لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي ، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا الجديد ، مشيرةً إلى أنها لن تتهاون في تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق كل مخالف، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مواقع أو منشآت لا تتقيد بالاشتراطات الصحية والبلدية أو تمارس نشاطا مشبوها، أو الاشتباه لوجود لحوم فاسدة أو ممارسات مخالفة في المحلات التجارية، من خلال الاتصال بـ 940 أو استخدام المستكشف الجغرافي عبر موقع الأمانة، أو من خلال تطبيق الأمانة على الأجهزة الذكية .

// انتهى //

11:45ت م

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تبوك 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسضاعفت أمانة منطقة تبوك جهودها الرقابية خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، لمواجهة زيادة كمية النفايات البلدية الصلبة ، والتي بلغت 11٫463 طن في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة ، كما قامت بتكثيف أعمالها الرقابية التي تجاوزت الـ 1900 جولة خلال 5 أيام عمل ، أنذرت من خلالها وخالفت 746 منشأة تجارية .وأوضحت أمانة منطقة تبوك أنها قامت بتنفيذ حملة واسعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، على مستودعات ومحال الأغذية بالمنطقة ، بهدف التأكد من سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك ، والتأكد من التزام تلك المنشآت بتطبيق الاشتراطات الصحية ، ومن الطرق الصحية السليمة في مجال حفظ وتخزين الأغذية .وبينت أن نتيجة تلك الزيارات بلغت في مجملها 1926 زيارة ، تم على إثرها توجيه 497 إنذارًا ، و 249 مخالفة ، ومصادرة 149 كجم من المواد الغذائية التي ثبت فسادها وإضرارها بالصحة العامة ، كما تم توجيه 16 مخالفة وإنذار خاصة بعدم التزام بعض المحال بالإجراءات الوقائية لحماية المستهلكين من خطر فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) .وأكدت استمرار حملاتها الرقابية لمعالجة جميع الملاحظات المرصودة من قبل فرقها الرقابية لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي ، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا الجديد ، مشيرةً إلى أنها لن تتهاون في تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق كل مخالف، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مواقع أو منشآت لا تتقيد بالاشتراطات الصحية والبلدية أو تمارس نشاطا مشبوها، أو الاشتباه لوجود لحوم فاسدة أو ممارسات مخالفة في المحلات التجارية، من خلال الاتصال بـ 940 أو استخدام المستكشف الجغرافي عبر موقع الأمانة، أو من خلال تطبيق الأمانة على الأجهزة الذكية .// انتهى //11:45ت م0043

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.