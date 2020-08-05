السعودية اليوم / سقوط صاروخ كاتيوشا على محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد



بغداد 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس

سقط صاروخ كاتيوشا اليوم على محيط المنطقة الخضراء بوسط بغداد, دون وقوع إصابات أو أضرار.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان أن الصاروخ الذي أُطلق من منطقة الدورة بجنوب غربي بغداد, سقط قرب النجدة النهرية في محيط المنطقة الخضراء, من دون أن يلحق خسائر أو أضرار.

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11:00ت م

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