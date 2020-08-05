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مشروع الهدي والأضاحي ينفذ 50 ألف رأس أغنام في موسم الحج

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نفذ مشروع المملكة للإفادة من الهدي والاضاحي "50110" رأس من الأغنام وفق إجراءات احترازية واشتراطات صحية مشددة للعاملين طوال فترة التّشغيل خلال موسم حج هذا العام ، حيث تم تنفيذ كافة أعمال نسك حجاج بيت الله الحرام خلال الوقت الشّرعي وفقاً للطلبات التي تم استقبالها عبر المنصّة الإلكترونية للمشروع من جميع أنحاء العالم .

كما أنهى المشروع ضمن خطته التشغيلية خلال موسم حج هذا العام الاستثنائي ، الطلبات التي تم استقبالها من وكلاء التّسويق المتعاقدين مع المشروع ، وقد خضعت كافة أنعام النّسك للفحص البيطري في المحاجر البيطريّة في بلدان الاستيراد قبل نقلها الى ميناء جدة الإسلامي .

كما شملت خطة المشروع الكشف الأنعام ظاهرياً ومخبرياً من قبل المختصين في وزارة البيئة والمياه والزراعة في ميناء جدة قبل نقلها إلى المجازر الرئيسة بمكة المكرمة ليتم مجدّداً استكمال مراحل الكشف الشّرعي ، والفحص البيطري على أجزاء الذبيحة أثناء عمليات التّشغيل .

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