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الحصيني: الحالة رهو متوقع استمرارها لأيام
كشف توقعاته لطقس اليوم
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة على عدة مناطق اليوم، مع استمرار حالة رهو لأيام.
وقال الحصيني في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر: متوقع اليوم الأربعاء وليلة الخميس، أمطار من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق: مكة المكرّمة وجازان وعسير والباحة ونجران”.
وتابع: رياح شمالية لشمالية غربية من متوسطة إلى شبه قوية مثيرة للأتربة، خاصة خارج المدن على معظم المناطق، وحالة رهو متوقع استمرارها لعدة أيام أخرى.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن طقس اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).
كما توقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية على مناطق (حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة).
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