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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من أمطار رعدية، ونشاط للرياح السطحية، قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات القنفذة، والعرضيات، وأضم.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ10 مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية مكة المكرمة
05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441 11:51 AM
قالت: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من أمطار رعدية، ونشاط للرياح السطحية، قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات القنفذة، والعرضيات، وأضم.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ10 مساءً.
، الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من محافظات مكة المكرمة ،
المصدر : الخليج 365
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