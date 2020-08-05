رقم الضمان الاجتماعي خدمة العملاء السعودي 1441 “مركز الاتصال” خدمة صوتك مسموع الإلكترونية موقع وزارة العمل

ننشر رقم الضمان الاجتماعي الموحد خدمة العملاء أو رقم وزارة العمل مركز الاتصال الموحد لوكالة وزارة الضمان الاجتماعي للتواصل من أجل تقديم شكوى أو الاستفسار عن أمرٍ ما يتعلق بخدمات الضمان الاجتماعي أو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشكلٍ عام، حيث تسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية إلى تحقيق المستهدفات الخاصة ببرنامج التحول الوطني 2020 انطلاقاً من رؤية المملكة الحكيمة 2030.

وتوفر وزارة العمل وسائل للتواصل معها مثل رقم الضمان الموحد وخدمة صوتك مسموع الإلكترونية، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة وصندوق البريد والرمز البريدي، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز يمكنكم الآن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب أو برقم السجل عبر موقع وزارة العمل الإلكتروني قسم الضمان الاجتماعي استعلام أفراد، كما يمكنكم أيضاً معرفة رقم حساب المواطن الرسمي، ومن خلال المقال يمكنكم التعرف على وسائل اتصال الضمان الاجتماعي الرسمية.

رقم الضمان الاجتماعي خدمة العملاء

تُقدم وكالة وزارة الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل القسم الخاص بالتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمواطنات بالمملكة، ومن أجل الحصول على الخدمة الإلكترونية المقدمة بشكل أفضل والاستفادة بشكل كامل من هذه الخدمات، فقد وفرت الوزارة رقماً خاصاً للتواصل معها عند الحاجة لمعرفة أمراً محدداً أو لتقديم شكوى يتعلق بأحد الخدمات المقدمة من الوزارة، وذلك من أجل تقديم المساعدة لمن يرغب في ذلك.

ولم يقتصر الأمر فقط على توفير رقم الضمان الاجتماعي الموحد، وإنما وفرت أيضاً خدمة صوتك مسموع التي تهدف إلى الوصول المباشر لتحقيق التكامل بين الأعمال المقدمة من الوزارة والمجتمع، وتساعد هذه الخدمة في زيادة فاعلية التواصل الإلكتروني وزيادة نسبة المشاركة من جانب الجمهور في الشراكة حول توجهات الوزارة، كما تعمل هذه الخدمة على تحقيق الاستماع لكافة المقترحات والشكاوى أو الملاحظات فيما يتعلق بأعمال وزارة العمل وخدماتها المتنوعة والمختلفة.

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وتتيح وزارة العمل من خلال بوابة صوتك مسموع إمكانية تقديم شكوى أو ملاحظة، إلى جانب إمكانية تقديم اقتراحاً للرقي بمستوى خدمات وأعمال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويتم الاستجابة للطلبات المقدمة خلال خمسة أيام عمل، ومن يرغب في معرفة رقم الضمان الاجتماعي وكافة وسائل الاتصال الأخرى، يمكنه ذلك من خلال التالي:

م الخدمة الوسيلة 1 رقم الضمان 19911 2 البريد الإلكتروني [email protected] 3 صندوق البريد 12484 4 الرمز البريدي 11157 5 صوتك مسموع mlsd.gov.sa

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التسجيل في موقع وزارة العمل

تتيح وزارة العمل إمكانية تحقيق الاستفادة من العديد من الخدمات الإلكترونية لديها، وذلك من خلال التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي، ويمكنك التعرف على مزايا التسجيل في الموقع الإلكتروني من خلال النقاط التالية:

تيسير الخطوات الخاصة بطلب خدمة إلكترونية جديدة دون الحاجة لإدخال البيانات في كل مرة. التحقق من هوية المتقدم بسهولة. التواصل مع الدعم الفني للوزارة بكل سهولة ويسر عبر الإيميل أو رقم الجوال المعتمد للحصول على معلومات الحملات الخاصة بالتوعية أو الاستفادة من الإعلانات الدورية. استرجاع بيانات الطلبات السابقة بشكل يسير ومعرفة الإجراءات التي تمت عليها.

معرفة أخر المستجدات على الطلبات المقدمة.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

يقع مقر وزارة العمل السعودية في مدينة الرياض بـ حي المغرزات طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد الفرعي، وتبدأ ساعات العمل الرسمية اعتباراً من يوم الأحد حتى يوم الخميس بدايةً من الساعة الثامنة صباحاً ويستمر حتى الساعة 2:20 مساءً، ومن يرغب في التواصل مع الوزارة الآن، يمكنه ذلك من خلال الاتصال على رقم الضمان الاجتماعي الموحد المرفق بالجدول.