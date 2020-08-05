تقديم وظائف أبشر للتوظيف العسكري 1441 absher رابط التسجيل في الوظائف المُعلنة jobs.moi.gov.sa

نوفر رابط تقديم وظائف أبشر للتوظيف العسكري الإلكتروني jobs.moi.gov.sa التابع لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، وذلك من أجل الإطلاع على الوظائف العسكرية الشاغرة عبر موقع أبشر توظيف الإلكتروني المنصة الرسمية في الوقت الحالي، كما يمكنكم أيضاً من خلال دخول موقع أبشر التوظيف التعرف والإطلاع على نتائج القبول أو نتائج الفرز المبدئي والنهائي للمتقدمين لشغل الوظائف العسكرية المعلن عنها عبر بوابة وزارة الداخلية وظائف أبشر 1441.

حيث يتم الإعلان عن الوظائف العسكرية الخالية لعدد من القطاعات المستفيدة من خدمة التوظيف الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية عبر أبشر التوظيف، ويتم تحديد ذلك حسب الاحتياجات والمتطلبات التي يتم الإعلان عنها من جانب القطاع المستفيد من خدمة الإعلان الوظيفي، وقد أتاحت منصة أبشر خاصية تقديم وظائف أبشر للتوظيف الإلكتروني وفق حلول الموعد المحدد رسمياً للتقديم، حيث يمكن تقديم أبشر وظائف مباشرةً دون الحاجة لوجود حساباً مسبقاً على الموقع، ومن خلال موقع عرب فور نيوز نوفر رابط منصة أبشر وزارة الداخلية للتوظيف الرسمي والوظائف العسكرية المتاحة حالياً، بالإضافة نتائج القبول المبدئي ونتائج الفرز النهائي للمتقدمين في الوظائف العسكرية المختلفة.

تقديم وظائف أبشر للتوظيف

أطلقت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية منصة التوظيف الإلكتروني للتقديم مباشرةً عبر بوابة أبشر توظيف الرسمية، وذلك من أجل تحقيق الاستفادة بشكل يسير ومباشر من الوظائف العسكرية المتاحة لديها في الوقت الحالي، حيث يستفيد من خدمة الإعلانات الوظيفية عبر أبشر وظائف وزارة الداخلية عدداً من القطاعات المختلفة بالمملكة مثل (المديرية العامة للجوازات السعودية، المديرية العامة لمكافحة المخدرات، كلية الملك فهد الأمنية، المديرية العامة لحرس الحدود، مديرية الأمن العام، المديرية العامة للمباحث، ديوان وزارة الداخلية، وحدات التحريات المالية، المديرية العامة للدفاع المدني،المديرية العامة للسجون، أمن المنشآت) وغيرهم من القطاعات الأخرى المستفيدة من خدمات منصة أبشر توضيف الإلكترونية.

ولا يحتاج تقديم وظائف أبشر للتوظيف إلى تسجيل الدخول المسبق ووجود حساباً على البوابة لتحقيق الاستفادة من خدمة التقديم على الإعلانات الوظيفية المتاحة حالياً، وذلك بهدف تيسير الحصول على كافة المعلومات الوظيفية اللازم معرفتها عن الوظائف العسكرية الجديد عبر أبشر توظيف jobs، بالإضافة إلى خاصية الإطلاع مباشرةً عن نتائج الفرز المبدئي والنهائي للوظائف المتقدم إليها المستفيد من الإعلان الوظيفي، ويتم التعين على الرتبة المتقدم إليها الفرد وفق المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم أو المتقدمة.

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ويتم تقديم وظائف أبشر من خلال اتباع الخطوات العامة للتقديم المعروفة من حيث إدخال البيانات الخاصة بالمتقدم والشهادات الحاصل عليها والوفقاً لكل وظيفة، ويجب العلم بأنه لا يتيح الموقع إمكانية التقديم على أكثر من وظيفة بنفس القطاع، وإنما يُمكن التقديم إن كان في قطاعاً مختلفاً عبر موقع أبشر توظيف jobs الرسمي.

وتوفر بوابة وزارة الداخلية للتوظيف الإلكتروني “أبشر” النماذج الإلكترونية التي توفر قائمة بالوظائف العسكرية المتاحة لديها، ويتم اختيار الوظيفة المرغوب في الالتحاق بها بما يتناسب مع المؤهلات والخبرات العلمية الحاصل عليها المتقدم، ويجب تحري الدقة عند ملئ بيانات التقديم على الوظائف الشاغرة لديها، ويمكنكم التعرف على الوظائف المتاحة حالياً ونتائج القبول من خلال اتباع رابط تقديم وظائف أبشر للتوظيف الرسمي التالي (jobs.moi.gov.sa).

تقديم أبشر وظائف 1441

تتيح بوابة أبشر توظيف الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية اليوم الاثنين بتاريخ 9 مارس 2020 الموافق لتاريخ 14 رجب 1441 الإعلانات الوظيفية التالية:

استعلام نتائج الفرز المبدئي لرتبتي جندي أول – جندي بقوات الأمن الخاصة. استعلام نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة جندي “رجال”. استعلام نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للسجون على رتبة جندي “رجال. استعلام نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية للقوات الخاصة للأمن البيئي للتعيين على رتبة (رقيب، وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي).

ويتم تقديم وظائف أبشر للتوظيف العسكري من خلال الرابط الرسمي المرفق، ويجب العلم بأنه لم يتم الإعلان عن نتائج الجوازات النسائية 1441، وفي حال إطلاقها فيمكنكم الاستعلام عنها من خلال اتباع رابط أبشر توظيف الرسمي المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع عرب نيوز.