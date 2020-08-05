شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات تجدد التذكير بإجراءات الخروج النهائي للمكفول بعد وفاة الكفيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):ذكرت المديرية العامة للجوازات، مجددا التذكير بالإجراءات المتبعة ليحصل المكفول على تأشيرة خروج نهائي في حالة وفاة كفيله، وذلك ردا على إستفسار من أحد المواطنين.
واستفسر أحد المواطنين عبر حساب المديرية "تويتر": «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. والدي توفي ويوجد خادمة باسمه وأبغى أسوي لها خروج نهائي.. كيف الإجراءات؟ وشكرًا».
وردت المديرية قائلةً: «في حال رغبة المستفيد في الحصول على تأشيرة خروج نهائي، يتم الإجراء بمراجعة المستفيد مع أحد الورثة للشؤون القانونية لمنحه تأشيرة خروج نهائي بناءً على طلب المستفيد وأحد الورثة.. سعدنا بتواصلك».
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