شكرا لمتابعة خبر عن الجمارك تستعد لاستخدام الكلاب المدربة للكشف عن كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تستعد الجمارك من خلال المركز الوطني للوسائل الحية ، لإستخدام الكلاب المدربة عبر المنافذ الدولية ، للكشف عن فيروس كورونا حيث تختار الكلاب من فصائل معينة يكون لديها فدرة على شم "كوفيد 19" على بعد 40 قدما تحت الأرض إلى جانب رشاقتها ولياقتها العالية .
وأوضحت التقارير بأن الكلاب تختلف عن غيرها بأنها عندما تشم حالة لإشتباه تقترب من المشتبه به وتجلس إلى جواره دون نباح .
وتابعت الجمارك بأن 29 منفذا دوليا مستعدون لفحص كورونا ويكمل جاهزيته لإستئناف الرحلات الدولية.
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