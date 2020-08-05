شكرا لمتابعة خبر عن الجمارك تستعد لاستخدام الكلاب المدربة للكشف عن كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تستعد الجمارك من خلال المركز الوطني للوسائل الحية ، لإستخدام الكلاب المدربة عبر المنافذ الدولية ، للكشف عن فيروس كورونا حيث تختار الكلاب من فصائل معينة يكون لديها فدرة على شم "كوفيد 19" على بعد 40 قدما تحت الأرض إلى جانب رشاقتها ولياقتها العالية .

وأوضحت التقارير بأن الكلاب تختلف عن غيرها بأنها عندما تشم حالة لإشتباه تقترب من المشتبه به وتجلس إلى جواره دون نباح .

وتابعت الجمارك بأن 29 منفذا دوليا مستعدون لفحص كورونا ويكمل جاهزيته لإستئناف الرحلات الدولية.