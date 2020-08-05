اخبار السعوديه

المواطن الذي فقد زوجته وبنته بسبب سور مخالف يكشف تفاصيل مثيرة حول الحادث

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن المواطن الذي فقد زوجته وبنته بسبب سور مخالف يكشف تفاصيل مثيرة حول الحادث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف المواطن صاحب الحادث الأليم في أبحر الشمالية والذي فقد زوجته وابنته بسبب سور مخالف تفاصيل جديدة عن الحادثة .

وقال المواطن المكلوم أن هناك أخطاء في تصميم السور لخروج جزء منه إلى الطريق العام ، بخلاف عدم وجود أي تنبيهات عليه أو حواجز وعدم إنارة الشارع .

وأشار إلى وقوع الحادثة أول يوم العيد عندما كان عائد مع اسرته بالمنزل وكان ابنه "18 " عام يقود السيارة على الطريق الترابي المتفرع من طريق الملك فيصل .

وكشف ان هناك بلاغات على الطريق منذ أكثر من 10 أشهر وان هناك مواطن قدم 6 بلاغات حول خطورته ، وفقاً لـ"عكاظ " .

Advertisements

وحول الحالة الصحية لإبنه ، قال انه لا زال في العناية المركزة ويعاني من كسور في الجمجمة والوجه وثلاثة كسور في العمود الفقري كما فقد عينه اليمنى .

وأضاف ان لديه ثلاثة اطفال في المنزل يسألون عن أمهم وأشقائهم ولا يعرف الإجابة عليهم .

وكانت أمانة جدة قد فتحت تحقيق لكشف ملابسات الواقعة ومحاسبة المتسببين مقدمة تعازيها للمواطن جراء الحادث الأليم .

إقرأ أيضاً :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المواطن الذي فقد زوجته وبنته بسبب سور مخالف يكشف تفاصيل مثيرة حول الحادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا