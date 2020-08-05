اخبار السعوديه

سفارة المملكة في لبنان توجه تعليمات هامة للمواطنين عقب انفجار بيروت

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في لبنان توجه تعليمات هامة للمواطنين عقب انفجار بيروت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بيروت (صدى):

دعت السفارة في بيروت المواطنين السعوديين المتواجدين هناك إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر .

ووجهت السفارة إلى أهمية البقاء في مقار سكنهم لعدم التعرض للمخاطر جراء الإنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت ، حرصاً على أمنهم وسلامتهم .

وشهدت بيروت انفجار ضخم أسفر عن مقتل 100 شخص وإصابة 4 آلاف جريح ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة .

إقرأ أيضاً :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفارة المملكة في لبنان توجه تعليمات هامة للمواطنين عقب انفجار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا