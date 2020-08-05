شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في لبنان توجه تعليمات هامة للمواطنين عقب انفجار بيروت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بيروت (صدى):

دعت السفارة السعودية في بيروت المواطنين السعوديين المتواجدين هناك إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر .

ووجهت السفارة إلى أهمية البقاء في مقار سكنهم لعدم التعرض للمخاطر جراء الإنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت ، حرصاً على أمنهم وسلامتهم .

وشهدت بيروت انفجار ضخم أسفر عن مقتل 100 شخص وإصابة 4 آلاف جريح ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة .

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