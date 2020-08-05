شكرا لمتابعة خبر عن الصحة العالمية: المملكة أدارت فريضة الحج بحرفية ممتازة في ظل جائحة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جنيف (صدى):

صرحت مساعدة مدير عام منظمة الصحة العالمية لشؤون مقاومة المضادات الحيوية أستاذة أمراض الأطفال والأمراض المعدية الدكتورة حنان بلخي، بأن المملكة استطاعت الحد من انتشار وباء كورونا وتخفض عدد الإصابات خلال الأسابيع الماضية.

وأكدت بلخي بأن المملكة اتخذت احترازات كبيرة لإتمام فريضة الحج في ظروف جائحة كوفيد بشفافية تامة واحترافية كبيرة، للحفاظ على سلامة الحجاج والقائمين عليه. موضحة بأن الخطة التي نفذت كانت ممتازة، مشيرة إلى أنهم تابعوا بشغف من جميع أنحاء العالم احترافية حج هذا العام، والتزام الحجاج والقائمين على الحج بالاشتراطات والتباعد. وهذا إنجاز كبير للمملكة وقيادتها في خدمة المسلمين وضمان أمانهم وسلامتهم.

وأوضحت الدكتورة حنان بلخي أن هناك متابعة للعاملين في موسم الحج الاستثنائي لمدة 15 يوما بعد الانتهاء من الفريضة «أعتقد أن حج هذا العام سيضيف خبرات تراكمية في خدمة ضيوف الرحمن والتعامل مع الحشود والتقليل من انتشار العدوى بينهم.