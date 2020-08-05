تنزيل تحديث ببجي PUBG Mobile الجديد إصدار 0.19.0 يوليو 2020 تحميل بوبجي Download Update

أعلنت لعبة ببجي موبايل رسمياً عن موعد تحميل أو تنزيل تحديث ببجي PUBG Mobile الجديد المرتقب خلال شهر مايو الجاري 2020، ويتضمن تحديث لعبة ببجي الجديد 0.18.0 العديد من الإضافات الجديدة لتحسين المناخ العام للعبة وخلق نوعاً من الإثارة والتشويق والمتعة لدى اللاعبين، حيث سيتوفر تحديث ببجي موبايل PUBG Mobile Update متجر Google Play ومتجر iTunes في الموعد التالي:

يوم الخميس الموافق لتاريخ 7 مايو 2020.



ويجب العلم بأنه قد يكون هناك تأخيراً في نزول تحديث لعبة ببجي موبايل بسبب اختلاف المناطق جغرافياً، لذلك في حال عدم الحصول على التحديث المنتظر تطبيقه في الموعد المحدد أو لم تتمكن من اللعب مع أصدقائك بسبب تحديث بوبجي موبايل، فينبغي عليك الانتظار لمدة 12 ساعة فقط، ثم محاولة الحصول على التحديث مرة أخرى، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز بإمكانكم التعرف على أخر المستجدات المعلن عنها بشأن التحديث المقبل، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على طريقة تغيير الاسم في ببجي “مجاناً”، وكذلك دخول موقع ببجي موبايل الرسمي.

تحديث ببجي PUBG Mobile

ما هي لعبة ببجي موبايل العالمية؟ وهنا نجد أن لعبة ببجي موبايل الدولية هي لعبة قتال وحركة وتعتمد على البقاء حياً حتى نهاية المعركة، حيث يتم النزول أو الهبوط من الطائرة إلى ساحة المعركة مع العديد من اللاعبين الآخرين، ويحرص كافة اللاعبين على البقاء على قيد الحياة حتى نهاية الجيم، ليتم الفوز بالمباراة والحصول على مزيداً من الهدايا ورفع الترتيب في لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile الأصلية.

وتوفر ببجي موبايل مسارات للأسلحة وضوابط التحكم الفائق واستكشاف العديد من عناصر الساحات العشوائية المثيرة، حيث يمكنك الاستمتاع بـ خرائط ببجي موبايل (إيرانغل، ميرامار، سانهوك، فيكندي) والمباني والمركبات والمؤثرات الصوتية، كما يمكن التواصل مع الأصدقاء من خلال المحادثات الصوتية ثلاثية الأبعاد المتاحة من أي مكان وفي أي وقت، وقد أعلنت اللعبة رسمياً عن إضافة أسلحة ومزايا جديدة ضمن تحديث لعبة ببجي 0.15.5 المعلن عن إطلاقه يوم الجمعة الموافق لتاريخ 8 نوفمبر 2019م.

Are you ready for the Apocalypse? Bombs may fall, and marauding squads may fight it out for vital resources, but in PUBG MOBILE that’s all part of the fun! Join us for Royale Pass Season 10, coming November 9!

تحديث ببجي النسخة الجديدة

أعلنت لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile رسمياً عن طريق الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إطلاق تحديث ببجي خلال شهر نوفمبر 2019م الجاري، وكشفت عن أن مسدس “نسر الصحراء” هو أبرز ما جاء ضمن التحسينات الجديدة الواردة في تحديث ببجي 0.15.0، وهناك المزيد من التحسينات والإضافات الجديدة الواردة ضمن التحديث الجديد، حيث من الطبيعي استعمال الأداة المناسبة في التوقيت المناسب، لذلك؛ أعلنت لعبة ببجي موبايل عن أن مسدس Desert Eagle هو الأداة الأفضل في حال كان إلحاق الكثير من الضرر للخصوم هو هدفك.

حيث يتميز مسدس نسر الصحراء الوارد ضمن تحديث ببجي PUBG Mobile الجديد بأنه مسدس صيد كلاسيكي قوي يتمتع بأعلى معدل إلحاق ضرر، بالإضافة إلى سرعة فوهة مقارنةً بكافة المسدسات الأخرى، كما يحتوي التحديث الجديد على محتويات جديدة مثل عبوات الوقود القابلة للانفجار، وذلك يتطلب منك الاستعداد الجيد للنار والحرارة كما يمكنك الإمساك بالحافة من أجل تسلق المرتفعات أيضاً ضمن PUBG Mobile Update 0.15.0 القادم.

It’s important to bring the right tool for the right job. The Desert Eagle, coming in Update 0.15.0 on October 16 along with a host of other improvements to guns, is usually the best tool if doing lots of damage is your goal! Are you ready for the Desert Eagle?

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وقد عبرت لعبة ببجي موبايل عن التحديث الجديد المنتظر تطبيقه وإطلاقه خلال شهر أكتوبر الجاري بأنه سيكون بمثابة انفجاراً سيتم إطلاقه في تاريخ السادس عشر من الشهر الميلادي الحالي، وذلك عن طريق إضافة العبوات القابلة للانفجار، وتعيين الفخاخ للخصوم، والرد بسرعة واستخدامها في معارك النار لتأمين الميزة التكتيكية، وسيتم التعرف لاحقاً على كيفية استخدام الإضافات والتحسينات الجديدة الواردة ضمن تحديث ببجي PUBG Mobile المعلن عنه.

هاك ببجي موبايل أو تهكير ببجي “العقوبة”

في ظل السعي الدائم من جانب لعبة ببجي موبايل من أجل توفير بيئة ألعاب عادلة وممتعة لكل لاعب من اللاعبين ومنع الغش “تهكير ببجي”، تقوم اللعبة بنشر أسماء اللاعبين المحظورين بصورة دائمة عبر موقعها الإلكتروني، حيث تأخذ اللعبة هذه القضية على محمل الجد ولا تتهاون بشأن هذه الأمور، ففي حال قمت بـ تهكير ببجي أو استخدام أي نوعٍ من أنواع الغش في اللعبة، فسوف تتلقي حظراً يستمر لمدة 10 سنوات، ويمكنكم التعرف على أنواع البنادق الهجومية أو الرشاشات الثقيلة في ببجي.

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وفي حال كنت تشك بأن أحد اللاعبين يقوم باستخدام تطبيقاً لأي جهة خارجية غير مصرحاً به من أجل مساعدته للعب بطريقة غير شريفة بإحدى المباريات، فيرجى استخدام نظام الإبلاغ داخل لعبة ببجي موبايل من أجل إعلام القائمين على اللعبة، حيث يتم التحقيق في كافة التقارير الواردة بهذا الشأن بكل دقة، ويتم إطلاع المُبلغ على نتيجة التحقيق، ومن يرغب في التعرف على بعض المدن الرئيسية في لعبة ببجي مثل (مدينة البوزو، مدينة هاتنة، مدينة ساهمي) يمكنه ذلك من خلال موقعنا موقع عرب نيوز، وسوف نُطلعكم على أخر المستجدات حول تحديث ببجي PUBG Mobile فور الإعلان عنها رسمياً.

تحديث ببجي موبايل

تم الإعلان عن إطلاق تحديث لعبة ببجي الجديد 0.15.0 لشهر أكتوبر 2019م عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث بإمكانكم الآن الانضمام لـ Halloweeks للاستمتاع بالميزات الجديدة مثل (عبوات الوقود المتفجر، مسدس نسر الصحراء، Ledge Grab، BRDM-2)، وتتيح لعبة ببجي موبايل في الوقت الحالي إمكانية الحصول على العناصر الجديدة من خلال تنزيل تحديث ببجي PUBG Mobile من متجر جوجل بلاي أو أب ستور.

تحديث ببجي 0.17.0 مارس 2020

أعلنت لعبة ببجي موبايل عن إصدار ببجي النسخة الجديدة وبدء الموسم الثاني عشر Royale Pass Season 12 في يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 3 مارس 2020، ويتضمن تحديث ببجي 0.17.0 عدداً من التحسينات والمميزات مثل إضافة كاميرا “replay” لإعادة فيديو للطريقة التي يتم قتلك فيها، وإضافة طور الاحتفال بالسنة الثانية وإضافة مدينة الملاهي للكلاسيك في خريطة “إرنغل” شبه وضع الشتاء، وإضافة طور البقاء في الايفوجراوند يتمثل في عاصفة ثلجية وتجميع الأكل ومحاربة اللاعبين، وإتاحة إمكانية كتابة كومنت في بروفايل أي لاعب مقابل شدات، إضافة سلاح الجو الجديد DBS Shotgun، وعودة وضع المتشددين “وضع الممرات الجديد”.

وقد أعلنت لعبة ببجي موبايل عن بدء توفير التحديث الجديد اعتباراً من تاريخ 3 مارس 2020، ولن يكون هناك توقفاً للعبة لحين إكمال التحديث وأعمال الصيانة، ويتطلب الحصول على تحديث ببجي الجديد 0.17.0 ما يقرب من 1.69 جيجابايت من مساحة التخزين، ومن يرغب في معرفة مزايا تحديث ببجي PUBG Mobile الجديد مارس 2020، يمكنه ذلك من خلال موقع ببجي أو من خلال المقال عبر موقعنا موقع عرب نيوز.

إضافات تحديث ببجي موبايل PUBG Mobile

أعلنت الشركة المنتجة لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile عن مزايا تحديث ببجي موبايل الجديد لشهر مايو 2020 رقم الإصدار 0.18.0 Mad Miramar عبر موقعها الإلكتروني الخاص باللعبة، ويبدأ تنزيل تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد اعتباراً من اليوم الخميس بتاريخ 7 مايو 2020م.

كما أعلنت لعبة ببجي موبايل عن أنه لن يتم نقل الخادوم إلى وضع عدم الاتصال وانقطاع السيرفر لهذا التحديث، ويتطلب تحديث ببجي الجديد 0.18.0 حوالي 1.97 جيجا بايت لهواتف أيفون، ويتطلب حوالي 2.21 جيجا بايت لهواتف أندرويد، ويجب التأكد من تنزيل التحديث الجديد في أقرب وقت للاستفادة من المزايا الجديدة، ومن يرغب في الإطلاع على كافة المميزات للتحديث الجديد، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط (pubgmobile.com) عبر موقع ببجي الرسمي.

وقد تم إتاحة تنزيل تحديث ببجي الجديد على متجر جوجل بلاي للهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد من جانب الشركة المنتجة Tencent Games، حيث يتم تحديث اللعبة بتاريخ 7 مايو 2020م، ورقم الإصدار الجديد للعبة ببجي موبايل هو 0.18.0، وقد بلغت عمليات التنزيل ما يزيد عن مائة مليون عملية تنزيل، كما يبلغ حجم اللعبة 50 ميجا بايت.

ببجي موبايل 0.18.0 التحديث الجديد

تتيح لعبة ببجي موبايل الأكثر شعبية في العالم عن إتاحة التحديثات الجديدة على متجر آب ستور لهواتف أيفون، حيث يُمكنك تجربة لعبة ببجي موبايل المُحدثة واستكشاف العديد من المناطق والعناصر الجديدة المُضافة بالتحديث الخاص بشهر مايو 2020م في خريطة Miramar، والاستعداد بشكل جيد لمواجهة العاصفة الرملية القادمة والبقاء على قيد الحياة في المناخ والطقس القاسي.

وقد تم إضافة تحديثات على خريطة ميرامار مثل إضافة واحة جديدة في الجزء الشمالي من الخريطة وأطلال في الشمال الغربي للخريطة يمكنكم استكشافها الآن، كما تم إضافة مزيداً من المناطق السكنية والموارد والطرق، ويجب عليكم اختيار مكان الهبوط والمعارك بحكمة شديدة، ومن يرغب في تنزيل تحديث ببجي PUBG Mobile الجديد يمكنه ذلك الآن.

وقد أعلنت ببجي موبايل عن أن آلات البيع في Mad Miramar لديها الفرصة في إعطائك كمية كبيرة من مشروبات الطاقة، ولكن يجب عليك التأكد من حمل حقيبة ظهر، وقد تم وصول خلفية الصحراء الجديدة لكافة اللاعبين بعد التحديث الجديد خاصةً لمستخدمي أجهزة “آبل”، ومن يواجه مشكلة عند تسجيل الدخول إلى حساب ببجي موبايل، فسوف يتم حل هذه المشكلة قريباً من خلال تحديث داخلي للعبة.

ببجي موبايل أيفون

أتاح متجر أب ستور إمكانية تنزيل ببجي للأيفون بحجم 2.4 جيجا بايت، وتتوفر اللعبة بشكل مجاني بالعديد من اللغات (العربية، الإنجليزية، الصينية، الكورية، الفرنسية، الألمانية، الهندية، الإندونيسية، البرتغالية، الروسية، الإسبانية، التايلاندية، التركية)، وقد تم إرفاق الهواتف التي تتوافق مع لعبة ببجي موبايل الأصلية iOS 9.0 أو أحدث، حيث يمكنكم التعرف على الأجهزة المتوافقة مع لعبة ببجي موبايل من خلال الآتي:

iPhone 5S iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone 6S iPhone 6S Plus iPhone SE iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone X iPhone XS iPhone XR iPhone XS Max iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone SE iPad Air iPad Air Wi ‑ Fi + Cellular iPad mini 2 iPad mini 2 Wi ‑ Fi + Cellular iPad Air 2 Wi ‑ Fi iPad Air 2 ، + Cellular iPad mini 3 iPad mini 3 Wi ‑ Fi + Cellular iPad mini 4 iPad mini 4 Wi ‑ Fi + Cellular iPad Pro iPad (الجيل الخامس)