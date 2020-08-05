مدينة ساهمي ببجي موبايل pubg mobile أين تقع منطقة Sahmee على خريطة سانهوك بوبجي

ننشر موقع منطقة أو مدينة ساهمي ببجي موبايل pubg mobile التي سيتم بها العديد من المهام المطلوبة من اللاعبين في لعبة ببجي، حيث من المقرر أن يتم إسناد الكثير من المهام في مدينة Sahmee التي يجب على كل لاعب إكمالها من أجل الحصول على هدايا ونقاط من شأنها إثبات قدرة اللاعب على المنافسة في ببجي موبايل العالمية.

وتقع مدينة ساهمي بشكل عام في خريطة سانهوك sanhok الخريطة الثالثة في لعبة ببجي موبايل pubg mobile، وقد حظت لعبة ببجي الأصلية الدولية على اهتمام العديد من الأفراد حول العالم، حيث انتشرت لعبة ببجي بصورة كبيرة في كافة دول العالم، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز يمكنكم التعرف على موقع مدينة ساهمي في ببجي للإجابة على تساؤل العديد الخاص بـ أين تقع مدينة ساهمي sahmee في ببجي موبايل، كما يمكنكم التعرف على مواقع المدن التالية (مدينة هاتنه ببجي – مدينة البوزو) أيضاً.

مدينة ساهمي ببجي موبايل pubg mobile

نظراً لزيادة البحث والاستفسار عن موقع مدينة ساهمي sahmee في لعبة ببجي موبايل من قبل العديد من اللاعبين لإكمال مهام الأسبوع الجاري في اللعبة الدولية، فقد قمنا بتوفير موقع ساهمي ببجي موبايل pubg mobile، ولكننا نود بدايةً توضيح خصائص الخريطة التي تقع بها مدينة ساهمي وهي خريطة “سانهوك”، حيث تعد خريطة سانوك هي الخريطة الثالثة المُصممة للعبة ببجي موبايل، وقد تم إنشائها وتصميمها حتى يصبح حجمها نصف حجم الخريطتين الأولى والثانية.

ومساحة خريطة سانهوك تبلغ 4×4 كم، وقد تطبيق منطقة اللعب الديناميكية لأول مرة بهذه الخريطة، حيث يتم احتساب عدد لاعبي ببجي الأحياء أو الباقيين على قيد الحياة، وتقرير ما إذا كانت المنطقة الزرقاء سوف تتحرك بشكلٍ سريعٍ أو بصورة بطيئة بكل مرحلة من مراحل اللعب في ببجي، وتحتوي خريطة سانهوك على مدينة ساهمي ببجي موبايل pubg mobile التي يمكنكم التعرف على موقعها تحديداً من خلال الصورة التالية:

قد يهمك أيضاً:

وقد يتطلب الأمر لإكمال المهام الموكلة للاعبين “قتل 20 مقاتلاً في مدينة ساهمي المذكورة والموضح موقعها من خلال الصورة السابقة على خريطة سانهوك، حيث يتم النزول في منطقة ساهمي مباشرة من أجل قتل عشرون شخصاُ بالبنادق الهجومية في جولة أو جولتين أو أكثر من ذلك، ويمكنكم التعرف على أنواع البنادق أو الرشاشات الهجومية الموجودة في ببجي موبايل، ومن يرغب في التعرف على موقع مدينة ساهمي ببجي موبايل pubg mobile يمكنه ذلك عن طريق الرجوع إلى الصورة المرفقة بالمقال.

حظر لاعبي ببجي الغشاشين

تحرص لعبة ببجي موبايل دائماً على توفير بيئة لعب نظيفة وخالية من الغش وعادلة وممتعة لكافة اللاعبين، وصرحت بأنه لن يكون هناك تهاوناً في مثل هذه الحالات، حيث يتلقى الحساب الذي يقوم بانتهاك القوانين حظراً يستمر لمدة 10 سنوات مقبلة، وتوجه ببجي عناية اللاعبين بأنه في حال كنت تشك في أحد اللاعبين بأنه يقوم بخداع أو يقوم باستخدام أي وسيلة أو تطبيقاً لجهة خارجية غير مصرحاً بها من أجل تلقي المساعدة بطريقة غير نزيهة بإحدى المباريات، فيرجى استخدام نظام إبلاغ ببجي الموجود داخل اللعبة، ليتم التحقق في مثل هذه التقارير وإبلاغكم بالنتائج.

وقد أكدت ببجي موبايل الدولية PUBG MOBILE على استمرارها في فرض الانضباط الصارم ضد جميع اللاعبين الغشاشين، ويتم نشر المعرفات الخاصة بكل لاعب غشاش تم التأكيد على أنه يقوم باستخدام أساليب خداعية، وقد عرضت لعبة ببجي قائمة بأسماء اللاعبين الذين تم حظرهم لمدة 10 سنوات بسبب الغش في الفترة من 13 حتى 23 سبتمبر 2019، ويمكنك الإطلاع على قائمة الأسماء سواء بلعبة ببجي موبايل أو ببجي للكمبيوتر عن طريق الدخول إلى موقع ببجي الإلكتروني، ويتم معرفة موقع مدينة ساهمي ببجي موبايل pubg mobile من خلال الصورة المرفقة.

تحديث: سيتم إتاحة تنزيل تحديث ببجي موبايل 0.15.0 المعلن عنه رسمياً عبر حساب ببجي موبايل على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ السادس عشر من الشهر الميلادي الجاري، وفي حال عدم التمكن من تنزيل تحديث ببجي الجديد، فيجب عليه الانتظار لمدة 12 ساعة ومن ثم المحاولة مرة أخرى، ويرجع سبب التأخير لاختلاف المناطق الجغرافية.

تحديث ببجي موبايل 0.17.0 الجديد

يتضمن تحديث ببجي 0.17.0 عدداً من التحسينات والمميزات مثل إضافة كاميرا “replay” لإعادة فيديو للطريقة التي يتم قتلك فيها، وإضافة طور الاحتفال بالسنة الثانية وإضافة مدينة الملاهي للكلاسيك في خريطة “إرنغل” شبه وضع الشتاء، وإضافة طور البقاء في الايفوجراوند يتمثل في عاصفة ثلجية وتجميع الأكل ومحاربة اللاعبين، وإتاحة إمكانية كتابة كومنت في بروفايل أي لاعب مقابل شدات، إضافة سلاح الجو الجديد DBS Shotgun، وعودة وضع المتشددين “وضع الممرات الجديد”.

Advertisements

وقد أعلنت لعبة ببجي موبايل عن بدء توفير التحديث الجديد اعتباراً من تاريخ 3 مارس 2020، ولن يكون هناك توقفاً للعبة لحين إكمال التحديث وأعمال الصيانة، ويتطلب الحصول على تحديث ببجي الجديد 0.17.0 ما يقرب من 1.69 جيجابايت من مساحة التخزين، ومن يرغب في معرفة مدينة ساهمي ببجي موبايل يمكنه ذلك من خلال المقال عبر موقعنا موقع عرب نيوز.

تحديث ببجي موبايل PUBG Mobile

أعلنت الشركة المنتجة لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile عن مزايا تحديث ببجي موبايل الجديد لشهر مايو 2020 رقم الإصدار 0.18.0 Mad Miramar عبر موقعها الإلكتروني الخاص باللعبة، ويبدأ تنزيل تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد اعتباراً من اليوم الخميس بتاريخ 7 مايو 2020م.

وقد تم إتاحة تنزيل تحديث ببجي الجديد على متجر جوجل بلاي للهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد من جانب الشركة المنتجة Tencent Games، حيث يتم تحديث اللعبة بتاريخ 7 مايو 2020م، ورقم الإصدار الجديد للعبة ببجي موبايل هو 0.18.0، وقد بلغت عمليات التنزيل ما يزيد عن مائة مليون عملية تنزيل، كما يبلغ حجم اللعبة 50 ميجا بايت.

كما أعلنت لعبة ببجي موبايل عن أنه لن يتم نقل الخادوم إلى وضع عدم الاتصال وانقطاع السيرفر لهذا التحديث، ويتطلب تحديث ببجي الجديد 0.18.0 حوالي 1.97 جيجا بايت لهواتف أيفون، ويتطلب حوالي 2.21 جيجا بايت لهواتف أندرويد، ويجب التأكد من تنزيل التحديث الجديد في أقرب وقت للاستفادة من المزايا الجديدة، ومن يرغب في الإطلاع على كافة المميزات للتحديث الجديد، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط (pubgmobile.com) عبر موقع ببجي الرسمي.

ببجي موبايل 0.18.0 التحديث الجديد

تتيح لعبة ببجي موبايل الأكثر شعبية في العالم عن إتاحة التحديثات الجديدة على متجر آب ستور لهواتف أيفون، حيث يُمكنك تجربة لعبة ببجي موبايل المُحدثة واستكشاف العديد من المناطق والعناصر الجديدة المُضافة بالتحديث الخاص بشهر مايو 2020م في خريطة Miramar، والاستعداد بشكل جيد لمواجهة العاصفة الرملية القادمة والبقاء على قيد الحياة في المناخ والطقس القاسي.

وقد تم إضافة تحديثات على خريطة ميرامار مثل إضافة واحة جديدة في الجزء الشمالي من الخريطة وأطلال في الشمال الغربي للخريطة يمكنكم استكشافها الآن، كما تم إضافة مزيداً من المناطق السكنية والموارد والطرق، ويجب عليكم اختيار مكان الهبوط والمعارك بحكمة شديدة، ومن يرغب في معرفة موقع مدينة ساهمي ببجي موبايل pubg mobile يمكنه ذلك من خلال المقال.

وقد أعلنت ببجي موبايل عن أن آلات البيع في Mad Miramar لديها الفرصة في إعطائك كمية كبيرة من مشروبات الطاقة، ولكن يجب عليك التأكد من حمل حقيبة ظهر، وقد تم وصول خلفية الصحراء الجديدة لكافة اللاعبين بعد التحديث الجديد خاصةً لمستخدمي أجهزة “آبل”، ومن يواجه مشكلة عند تسجيل الدخول إلى حساب ببجي موبايل، فسوف يتم حل هذه المشكلة قريباً من خلال تحديث داخلي للعبة.

ببجي موبايل أيفون

أتاح متجر أب ستور إمكانية تنزيل ببجي للأيفون بحجم 2.4 جيجا بايت، وتتوفر اللعبة بشكل مجاني بالعديد من اللغات (العربية، الإنجليزية، الصينية، الكورية، الفرنسية، الألمانية، الهندية، الإندونيسية، البرتغالية، الروسية، الإسبانية، التايلاندية، التركية)، وقد تم إرفاق الهواتف التي تتوافق مع لعبة ببجي موبايل الأصلية iOS 9.0 أو أحدث، حيث يمكنكم التعرف على الأجهزة المتوافقة مع لعبة ببجي موبايل من خلال الآتي:

iPhone 5S iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone 6S iPhone 6S Plus iPhone SE iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone X iPhone XS iPhone XR iPhone XS Max iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone SE iPad Air iPad Air Wi ‑ Fi + Cellular iPad mini 2 iPad mini 2 Wi ‑ Fi + Cellular iPad Air 2 Wi ‑ Fi iPad Air 2 ، + Cellular iPad mini 3 iPad mini 3 Wi ‑ Fi + Cellular iPad mini 4 iPad mini 4 Wi ‑ Fi + Cellular iPad Pro iPad (الجيل الخامس)