تحميل ببجي الصينية PUBG Mobile Chinese أحدث إصدار يوليو 2020 تنزيل النسخة الصينية Download

ننشر رابط وطريقة تحميل ببجي الصينية PUBG Mobile Chinese للهواتف ذات نظام التشغيل (أندرويد – أيفون) للحصول على أحدث إصدار من ببجي النسخة الصينية PUBG Chinese، بالإضافة إلى رابط تحميل ببجي النسخة الصينية نسخة لايت سبيد، ويجب العلم أنه يجب بدايةً لتشغيل لعبة ببجي موبايل الصينية أن تقوم بتنزيل برنامج QQ ثم فتح حساباً على البرنامج وتسجيل الدخول للبرنامج.

وقد تم تصميم لعبة ببجي موبايل PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS للهواتف بشكل حصري، حيث يمكنك اللعب بواسطة الهاتف الجوال مجاناً من أي مكان في العالم، وتعد لعبة ببجي PUBG Mobile من أشهر الألعاب في العالم، حيث لاقت ترحيباً كبيراً من جانب فئة كبيرة من الأشخاص في دول العالم أجمع، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز يمكنكم التعرف على طريقة تغيير الاسم في ببجي موبايل بطريقة مجانية من خلال بطاقة إعادة التسمية، كما يمكنكم تحميل ببجي موبايل لايت النسخة المخففة للاستمتاع باللعبة على الهواتف ذات الذاكرة الداخلية الضئيلة، كما يمكنكم من خلال المقال تحميل ببجي الصينية أحدث إصدار.

طريقة تحميل ببجي الصينية PUBG Mobile Chinese

لعبة ببجي موبايل PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS هي لعبة تم تخصيصها وتصميمها للجولات، فهي لعبة قتال وبقاء على قيد الحياة، وقد تم إنتاجها من جانب شركة Tencent Games، وتوفر اللعبة إمكانية خوض تجربة اللعب الكلاسيكي من خلال النسخة الأصلية من ببجي موبايل، حيث يتم الهبوط في ساحة القتال مع مئات اللاعبين الآخرين، والهدف هو البقاء على قيد الحياة حتى النهاية، وتوفر ببجي مسارات الأسلحة وضوابط التحكم الفائقة والواقعية، كما تتيح خرائط للتعرف على أماكن اللعب ومباني تُحاكي الحياة الواقعية، ومؤثرات صوتية ثلاثية الأبعاد.

وتقدم لعبة ببجي موبايل أجواءً عنيفةً وتنافسيةً بين اللاعبين، حيث يمكنك الدخول بالمظلة والتأهب لمنافسة الآخرين، ويجب عليك الصمود خلال المعارك من أجل النجاة والبقاء حياً حتى نهاية المعركة، ويعتبر أخر اللاعبين بقاءً وصموداً هو اللاعب الفائز، ويبحث العديد من الأشخاص عن طريقة تحميل ببجي الصينية PUBG Mobile Chinese للاستمتاع بمحتوى اللعبة المقدم للاعبين، حيث يمكنكم الآن تحميل لعبة ببجي موبايل الصينية للهواتف الجوالة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، وكذلك للهواتف بنظام التشغيل iOS.

ويتم تنزيل ببجي موبايل بشكل مجاني لكافة اللاعبين، ويتم تطوير وتحديث ببجي موبايل بشكل مستمر لخلق نوعاً من التشويق والإثارة، حيث يتم تحديثها شهرياً لتوفير ميزات لعب جديدة وأوضاع حديثة تختلف عن السابق، وتنوه اللعبة دائماً على ضرورة المحافظة على بيئة اللعب النظيف وعدم الغش، فهي جادة في مكافحة الغش لخلق بيئة نزيهة ومتوازنة، وقد حصلت لعبة ببجي موبايل في العام الماضي 2018م على جائزة Golden Joystick كأفضل لعبة، ومن يرغب في التعرف على طريقة تحميل ببجي الصينية PUBG Mobile Chinese أو خطوات تنزيل ببجي الصينية يمكنه ذلك من خلال التالي:

كيفية تنزيل ببجي الصينية PUBG Chinese

يتم تحميل لعبة ببجي موبايل النسخة الصينية ومن ثم البدء في اللعب من خلال تنزيل اللعبة أولاً، ثم تنزيل برنامج QQ وتسجيل الدخول للبرنامج لفتح الحساب، ويمكنكم التعرف على الخطوات من خلال التالي:

رابط تنزيل ببجي الصينية (taptap.com). بعد تنزيل اللعبة ستواجه صعوبة في التسجيل لعدم وجود برنامج QQ. الدخول إلى جوجل بلاي ثم كتابة اسم برنامج (QQ)، ثم الضغط على “تثبيت”. تسجيل الدخول إلى البرنامج، وللتعرف على طريقة التسجيل، يمكنكم ذلك من خلال مشاهدة الفيديو التالي.

ومن خلال مشاهدة الفيديو السابق، يمكنكم التعرف على خطوات تنزيل ببجي الصينية أو طريقة تحميل ببجي الصينية PUBG Mobile Chinese للاستمتاع باللعبة على الهاتف الخاص بك، ويمكنكم الآن الدخول إلى موقع ببجي الرسمي لتحميل النسخة الأصلية للهواتف الأندرويد وهواتف أيفون، إلى جانب التعرف على مميزات تحديث ببجي موبايل الجديد.

تحديث ببجي موبايل 0.15.0 أكتوبر 2019

أعلنت لعبة ببجي موبايل عبر الحساب الرسمي الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن أنه سيتم تعطيل سيرفرات PUBG MOBILE وجعلها في وضع عدم الاتصال اعتباراً من الساعة 00:00 حتى الساعة 7:00 بالتوقيت العالمي في يوم الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري من أجل الصيانة.

ويجب الاستعداد لتنزيل التحديث الجديد لـ ببجي عن طريق توفير مساحة كافية للتحديث (1.76 جيجابايت لنظام Android، و 1.98 جيجابايت لنظام التشغيل iOS)، وسوف يتم إتاحة تنزيل تحديث ببجي pubg mobile اعتباراً من يوم 16 أكتوبر 2019.

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تحديث ببجي موبايل الجديد 0.17.0

يتضمن تحديث ببجي الجديد 0.17.0 المعلن عن إطلاقه يوم الثلاثاء بتاريخ 3 مارس 2020 عدداً من التحسينات والمميزات مثل إضافة كاميرا “replay” لإعادة فيديو للطريقة التي يتم قتلك فيها، وإضافة طور الاحتفال بالسنة الثانية وإضافة مدينة الملاهي للكلاسيك في خريطة “إرنغل” شبه وضع الشتاء، وإضافة طور البقاء في الايفوجراوند يتمثل في عاصفة ثلجية وتجميع الأكل ومحاربة اللاعبين، وإتاحة إمكانية كتابة كومنت في بروفايل أي لاعب مقابل شدات، إضافة سلاح الجو الجديد DBS Shotgun، وعودة وضع المتشددين “وضع الممرات الجديد”.

وقد أعلنت لعبة ببجي موبايل عن بدء توفير التحديث الجديد اعتباراً من تاريخ 3 مارس 2020، ولن يكون هناك توقفاً للعبة لحين إكمال التحديث وأعمال الصيانة، ويتطلب الحصول على تحديث ببجي الجديد 0.17.0 ما يقرب من 1.69 جيجابايت من مساحة التخزين، ومن يرغب في تحميل ببجي الصينية PUBG Mobile Chinese يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع عرب نيوز.

ببجي موبايل 0.18.0 التحديث الجديد

تتيح لعبة ببجي موبايل الأكثر شعبية في العالم عن إتاحة التحديثات الجديدة على متجر آب ستور لهواتف أيفون، حيث يُمكنك تجربة لعبة ببجي موبايل المُحدثة واستكشاف العديد من المناطق والعناصر الجديدة المُضافة بالتحديث الخاص بشهر مايو 2020م في خريطة Miramar، والاستعداد بشكل جيد لمواجهة العاصفة الرملية القادمة والبقاء على قيد الحياة في المناخ والطقس القاسي.

وقد تم إضافة تحديثات على خريطة ميرامار مثل إضافة واحة جديدة في الجزء الشمالي من الخريطة وأطلال في الشمال الغربي للخريطة يمكنكم استكشافها الآن، كما تم إضافة مزيداً من المناطق السكنية والموارد والطرق، ويجب عليكم اختيار مكان الهبوط والمعارك بحكمة شديدة، ومن يرغب في تحميل ببجي الصينية PUBG Mobile Chinese بعد التحديث الجديد يمكنه ذلك الآن.

وقد أعلنت ببجي موبايل عن أن آلات البيع في Mad Miramar لديها الفرصة في إعطائك كمية كبيرة من مشروبات الطاقة، ولكن يجب عليك التأكد من حمل حقيبة ظهر، وقد تم وصول خلفية الصحراء الجديدة لكافة اللاعبين بعد التحديث الجديد خاصةً لمستخدمي أجهزة “آبل”، ومن يواجه مشكلة عند تسجيل الدخول إلى حساب ببجي موبايل، فسوف يتم حل هذه المشكلة قريباً من خلال تحديث داخلي للعبة.

تحديث ببجي موبايل PUBG Mobile

أعلنت الشركة المنتجة لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile عن مزايا تحديث ببجي موبايل الجديد لشهر مايو 2020 رقم الإصدار 0.18.0 Mad Miramar عبر موقعها الإلكتروني الخاص باللعبة، ويبدأ تنزيل تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد اعتباراً من اليوم الخميس بتاريخ 7 مايو 2020م.

وقد تم إتاحة تنزيل تحديث ببجي الجديد على متجر جوجل بلاي للهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد من جانب الشركة المنتجة Tencent Games، حيث يتم تحديث اللعبة بتاريخ 7 مايو 2020م، ورقم الإصدار الجديد للعبة ببجي موبايل هو 0.18.0، وقد بلغت عمليات التنزيل ما يزيد عن مائة مليون عملية تنزيل، كما يبلغ حجم اللعبة 50 ميجا بايت.

كما أعلنت لعبة ببجي موبايل عن أنه لن يتم نقل الخادوم إلى وضع عدم الاتصال وانقطاع السيرفر لهذا التحديث، ويتطلب تحديث ببجي الجديد 0.18.0 حوالي 1.97 جيجا بايت لهواتف أيفون، ويتطلب حوالي 2.21 جيجا بايت لهواتف أندرويد، ويجب التأكد من تنزيل التحديث الجديد في أقرب وقت للاستفادة من المزايا الجديدة، ومن يرغب في الإطلاع على كافة المميزات للتحديث الجديد، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط (pubgmobile.com) عبر موقع ببجي الرسمي.

ببجي موبايل أيفون

أتاح متجر أب ستور إمكانية تنزيل ببجي للأيفون بحجم 2.4 جيجا بايت، وتتوفر اللعبة بشكل مجاني بالعديد من اللغات (العربية، الإنجليزية، الصينية، الكورية، الفرنسية، الألمانية، الهندية، الإندونيسية، البرتغالية، الروسية، الإسبانية، التايلاندية، التركية)، وقد تم إرفاق الهواتف التي تتوافق مع لعبة ببجي موبايل الأصلية iOS 9.0 أو أحدث، حيث يمكنكم التعرف على الأجهزة المتوافقة مع لعبة ببجي موبايل من خلال الآتي:

iPhone 5S iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone 6S iPhone 6S Plus iPhone SE iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone X iPhone XS iPhone XR iPhone XS Max iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone SE iPad Air iPad Air Wi ‑ Fi + Cellular iPad mini 2 iPad mini 2 Wi ‑ Fi + Cellular iPad Air 2 Wi ‑ Fi iPad Air 2 ، + Cellular iPad mini 3 iPad mini 3 Wi ‑ Fi + Cellular iPad mini 4 iPad mini 4 Wi ‑ Fi + Cellular iPad Pro iPad (الجيل الخامس)