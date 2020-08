تحميل ببجي الكورية PUBG MOBILE KR أحدث نسخة 0.19.0 طريقة التحميل من Uptodown

ننشر رابط تحميل ببجي الكورية PUBG MOBILE KR أو رابط تنزيل ببجي موبايل المباشر عبر متجر uptodown بعد تطبيق تحديث ببجي موبايل الجديد، حيث توفر الشركة المنتجة للعبة ببجي موبايل نسخة كورية يتم الدخول إليها بعد تنزيلها كـ ضيف أو من خلال تسجيل دخول ببجي بواسطة حسابك على أحد مواقع التواصل الاجتماعي الآتية (فيسبوك، تويتر، جوجل)، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز يمكنكم التعرف على طريقة تنزيل ببجي النسخة الصينية PUBG Mobile Chinese.

وتختلف نسخة بوبجي الكورية عن نسخة ببجي موبايل الدولية، حيث توجد PUBG MOBILE النسخة العالمية على المتجر الإلكتروني الخاص بالهاتف الجوال (أندرويد، iOS)، بينما ببجي النسخة الكورية فلا توجد على المتجر (جوجل بلاي، آب ستور) لكي يتم تنزيلها من خلاله، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز يمكنكم تنزيل نسخة ببجي لايت pupg mobile lite للهواتف قليلة الذاكرة، بالإضافة إلى توفير طريقة تنزيل ببجي الكورية من موقع uptodown وبعض مميزات تحميل بوبجي الكورية 2019.

توفر شركة “تنسنت جيم” المنتجة لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE نسخة كورية لمن يرغب في تنزيلها ثم تسجيل الدخول إليها باستخدام أحد الحسابات المذكورة سلفاً، وفي هذه اللعبة يتم النزول إلى ساحة المعركة لكي تواجه مائة لاعب حقيقي بمحيط مغلق حتى يتبقى لاعب واحد فقط على قيد الحياة حتى النهاية، حيث يتوجب عليك التجول بكافة أرجاء المنطقة لكي تجمع أفضل الأسلحة الممكنة، إلى جانب التأكد من من بقائك داخل منطقة اللعب، حيث تتقلص المنطقة بانتظام مع مرور الوقت.

أما فيما يتعلق بنسخة ببجي الكورية التي يتم الحصول عليها بعد الانتهاء من تحميل ببجي الكورية PUBG MOBILE KR من موقع uptodown الإلكتروني، فسوف تجد أن كافة العناصر الموجود بـ نسخة ببجي موبايل الدولية الأصلية من حيث (سطح المكتب، نظام التحكم، إمكانية الدخول للبنايات، الصعود إلى العربات، استخدام التلسكوب، استعمال الحقائب الخاصة بالإسعافات الأولية، تسلق الجدران) وغيرهم من العناصر العديدة الأخرى، ويمكنك الاستمتاع بلعبة ببجي موبايل منفرداً أو مع فريق يتم التحدث إليهم بواسطة ميكروفون الهاتف الجوال.

ومن مميزات بوبجي الكورية هي أن الشركة المنتجة للعبة قامت بإطلاق سيرفر خاص بها جيداً في الاتصال ليتم حل مشكلة المعاناة التي يواجهها اللاعبين في نسخة ببجي العالمية نظراً لارتفاع سرعة اللعبة “البينج”التي تعتمد على جودة السيرفر، ويتم تشجيع اللاعبين بإرسال هدايا وصناديق في حال تم الفوز بالمباراة أو قتل 15 لاعب، وقد تمت مراعاة مشكلة التقطيع أو الخلل الذي يحدث أثناء اللعب في النسخة الكورية، حيث قامت بإصلاح كافة الأخطاء التقنية الموجودة بالنسخة الدولية، ليصبح اللعب فيها خالياً بدون تقطيعات، ويتم تحميل ببجي الكورية PUBG MOBILE KR عن طريق دخول موقع uptodown الإلكتروني.

ويتم تنزيل ببجي الكورية بشكل مجاني، بالإضافة إلى ذلك يتم الحصول على هدايا وصناديق غير محدودة وملابس مميزة بشكل مجاني فور تسجيل دخولك إلى اللعبة، وتظل ميزة العطايا والهدايا مستمرة خلال فترة اللعب، وتدعم ببجي الكورية اللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة الكورية، ويمكنكم تنزيل تحديث ببجي موبايل الأخير 0.14.0 وفقاً لأخر تحديث الآن.

ولكن؛ هل تتيح الشركة المنتجة للعبة إمكانية الاستمتاع بلعبة ببجي موبايل على النسختين الدولية والكورية في وقتٍ واحد؟ أم أنني سأكون مضطراً لحذف نسخة من أجل تنزيل الأخرى؟ توفر ببجي موبايل إمكانية تشغيل النسختين بكل سهولة ويسر، حيث يمكنكم اللعب على النسخة الدولية والنسخة الكورية والاحتفاظ بهم سوياً على الجهاز الخاص بك، كما يمكنكم أيضاً اللعب مع الأصدقاء في كلا النسختين، حيث توفر إمكانية إرسال دعوات للأصدقاء من نسخة ببجي الكورية إلى نسخة ببجي موبايل الدولية خوض مباراة، ويمكنكم تحميل ببجي الكورية PUBG MOBILE KR من الموقع المذكور بالمقال عبر موقعنا موقع عرب نيوز.

لعبة ببجي كوري ليست موجودة على جوجل بلاي الخاص بهواتف أندرويد أو آب ستور الخاص للآيفون، وحتى يتم تنزيل ببجي الكورية من المتجر الإلكتروني، فيتم ذلك من خلال تثبيت برنامج VPN وتغيير ip الخاص بالجهاز إلى دولة كوريا حتى يتم ظهور اللعبة على المتجر، كما يمكنك تحميل ببجي كوري من خلال تثبيت برنامج Uptodown App Store ومن ثم الدخول إليه والبحث عن ببجي النسخة الكورية “PUBG MOBILE KR” ثم تثبيتها، وهذا خاص بهواتف الأندرويد، ويتم تحميل ببجي كوريا على أجهزة آيفون وآيباد من خلال تنزيل VPN Korea ثم البحث عن لعبة ببجي الكورية وتحميلها على الجهاز الخاص بك، وبذلك يمكنك تحميل ببجي الكورية PUBG MOBILE KR بطريقة يسيرة للاستمتاع بمميزات اللعبة النسخة الكورية المميزة.

تحديث: تم الإعلان من جانب لعبة ببجي موبايل من خلال الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إمكانية السفر في العالم من أجل البحث عن الكنز المُضاف حديثاً في أحدث نسخة للعبة ببجي، وسوف يتم إصدار مجموعة جديدة من المهام كل أسبوع في ببجي موبايل PUBG MOBILE لكي تتمكن من إنجازها على خريطة محددة، ويجب عليك إنهاء كافة المهام إن كنت تريد الحصول على مكافآت قيمة، وفرصة للسفر إلى نهائيات PMCO Fall Split Finals ويمكنك بدء السفر الآن.

تم الإعلان من قبل الدعم الفني لـ ببجي PUBG Support عن تحديث مشغلات Xbox و PS4 النسخة 4.2 وحدة التحكم على خادم الاختبار العام PTS اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ 21 أغسطس 2019م في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ، كما تم الإعلان عن إمكانية كسب كافة أنواع المكافآت المروعة من خلال التنافس في وضع العدوى الجديد والبعثات الكاملة، حيث يتم فتح مساراً جديداً بشكل أسبوعي في قلب الظلام من المتاهة، كما تم إيقاف خوادم ببجي للكمبيوتر من أجل الصيانة لحل المشاكل الموجودة، وقد اكتملت عملية الصيانة الآن.

تحديث: أعلنت لعبة ببجي موبايل من خلال الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن أنه في حال إكمال ثلاث بعثات يومياً ستحصل على تقدم في حدث Flip for Rewards الذي يحدث في الوقت الحالي، حيث يمكنك ربح نقاط لتسليم البطاقات والحصول على جوائز رائعة للمنزل، ويتضمن التحديث الجديد للعبة ببجي موبايل الأمور التالية (البحث عن الكنز، محاربة أوندد، هزيمة الخصوم، السفر في كافة أنحاء العالم، نظام الشخصيات الجديد) وهناك المزيد من الأحداث.

يسعى القائمين على لعبة ببجي موبايل بصفة دائمة على توفير بيئة لعب نظيفة خالية من الغش وعادلة وممتعة لكل لاعب من اللاعبين، وليس هناك تهاوناً في مثل هذه الحالات، حيث يتلقى الحساب الذي يقوم بانتهاك القوانين حظراً يستمر لمدة 10 سنوات مقبلة، وتوجه ببجي عناية اللاعبين بأنه في حال كنت تشك في أحد اللاعبين بأنه يقوم بخداع أو يقوم باستخدام أي وسيلة أو تطبيقاً لجهة خارجية غير مصرحاً بها من أجل تلقي المساعدة بطريقة غير نزيهة بإحدى المباريات، فيرجى استخدام نظام إبلاغ ببجي الموجود داخل اللعبة، ليتم التحقق في مثل هذه التقارير وإبلاغكم بالنتائج.

كل ذلك في سبيل الحفاظ على لعبة ببجي موبايل نزيهة وممتعة، وقد تم التأكيد من جانب PUBG MOBILE على استمرارها في فرض الانضباط الصارم ضد كل اللاعبين الغشاشين، ويتم نشر المعرفات الخاصة بكل لاعب غشاش تم التأكيد على أنه يقوم باستخدام أساليب خداعية، وقد عرضت لعبة ببجي قائمة بأسماء اللاعبين الذين تم حظرهم لمدة 10 سنوات بسبب الغش في الفترة من 13 حتى 23 سبتمبر 2019، ويمكنك الإطلاع على قائمة الأسماء سواء بلعبة ببجي موبايل أو ببجي للكمبيوتر من خلال موقع ببجي الإلكتروني، ويتم تحميل ببجي الكورية PUBG MOBILE KR النسخة الحديثة من خلال الدخول إلى موقع uptodown باتباع الرابط الرسمي المرفق عبر موقع عرب نيوز.

يتطلب تنزيل لعبة ببجي موبايل عدداً من المواصفات الموصى بها، حيث أعلنت الشركة المنتجة للعبة ببجي “تنسنت جيم” الحد الأدنى من المواصفات المطلوبة عند تحميل ببجي على الهواتف ذات نظام التشغيل “iOS”، ويمكنكم التعرف على هذه المواصفات من خلال النقاط التالية:

أعلن حساب ببجي موبايل الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن اقتراب نهاية الموسم الثامن من Royals Pass، وبدء ببجي الموسم التاسع “احتضان روح المحارب”، وسيكون تحديث ببجي الموسم التاسع متاحاً اعتباراً من يوم الخميس بتاريخ 12 سبتمبر 2019، ويتطلب تنزيل ببجي الموسم التاسع توفير مساحة 0.2 جيجا بايت ولا يمكن للاعبين على إصدارات مختلفة دعوة بعضهم البعض، لذلك يجب عليكم تنزيل تحديث ببجي الجديد pubg mobile موسم 9 فور إطلاقه مباشرةً من خلال الدخول إلى المتجر الإلكتروني (أندرويد، iOS)، كما يتم تنزيل تحميل ببجي الكورية PUBG MOBILE KR أحدث نسخة من خلال دخول المتجر باتباع الرابط الرسمي المرفق.

تحديث هام: أعلن حساب ببجي موبايل الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إطلاق رويال باس الموسم التاسع اليوم الجمعة الموافق لتاريخ 13 سبتمبر 2019م، حيث أصبح بالإمكان الآن السفر على خطى المحاربين من كافة أنحاء العالم واتخاذ عباءة الشرف، والخروج في الميادين المخصصة للقتال بالمعركة، ويجب عليك التأكد من العودة منتصراً، ومن يرغب في تنزيل التحديث الجديد لببجي موبايل الدولية، يمكنه ذلك من خلال الذهاب إلى المتجر الإلكتروني الخاص بهاتفك للاستمتاع بمميزات الموسم الجديد.

تحديث: تم البدء في ببجي الموسم التاسع رويال باس وهو عن طريق المحاربين و Global Treasure Hunt مع مجموعة من جوائز ببجي التي تبلغ قيمتها “مليون دولار أمريكي” قد تكون في انتظارك، وقد جاء ضمن تحسينات الموسم التاسع بأنه أضيف جهاز توقيت يُظهر العد التنازلي للموسم الجديد، يمكنك طلب تمرير الموسم الجديد من الأصدقاء حتى سبعة أيام قبل بدء الموسم، ومن يرغب في تحميل ببجي الكورية PUBG MOBILE KR يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق، كما يمكنكم التعرف على موقع هاتنة في خريطة سانهوك الآن.

تم الإعلان من جانب لعبة ببجي موبايل الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن أنه في حال كنت ترغب في الفوز برحلة من أجل رؤية أفضل لاعب بالعالم في مسابقة PMCO 2019 Fall Split Global Finals sponsored by Vivo? فيجب عليك إكمال البعثات باعتبارها جزءاً من Global Treasure Hunt Event لكي تحصل على فرصة للسفر في كافة أنحاء العالم.

تحديث: أوضحت لعبة ببجي موبايل بأنه يوجد مشكلة تؤثر على اللاعبين الراغبين في إجراء عمليات الشراء بواسطة الجنيه البريطاني أو الفرنك السويسري في متجر Google Play، ويتم العمل حالياً من جانب PUBG MOBILE بالتعاون مع جوجل من أجل حل هذه المشكلة لـ لاعبي ببجي موبايل المتضررين، ويتم تحميل ببجي الكورية PUBG MOBILE KR من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال.

تحديث: تم الإعلان من جانب اللعبة رسمياً عن تعاون لعبة ببجي موبايل مع Amazon Prime من أجل جلب نهب Amazon Prime كل 14 يوماً، حيث سيتمكن أعضاء أمازون برايم من المطالبة بعنصر جديد بمركز الأحداث حتى يكون لديك مجموعة Infiltrator الكاملة، وأعلنت اللعبة أيضاً عن توافر قناع المتسلسل الغامض في Amazon Primepartnership، كل ما عليك فقط هو تسجيل الدخول إلى أمازون برايم في أحداث محدودة وأطلب من Amazon Prime Loot قبل أن يتم اختفائها.

أصدرت لعبة ببجي موبايل تنبيهاً على اللاعبين المستخدمين مشغلات iOS رسمياً اليوم، حيث أعلنت عن أن الإصدار الثالث عشر من iOS يتضمن ميزة جديدة وهي (عند ملامسة الشاشة بثلاث أصابع فذلك يعمل على تنشيط وظيفة جديدة في وقتٍ واحدٍ)، ويتم العمل في الوقت الحالي من جانب ببجي موبايل بالتعاون مع Apple بشأن هذه المشكلة، ويجب على اللاعبين التفكير في مدى تأثير هذه الخاصية عليهم قبل أن يقوموا باختيار التحديث، ويمكن تحميل ببجي الكورية PUBG MOBILE KR الآن من متجر uptodown الإلكتروني.

تحديث: أعلنت لعبة ببجي موبايل عبر الحساب الرسمي للعبة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن أن الموسم التاسع رويال باس لديه العديد من الترقيات الجديدة، حيث أنه الآن أصبح أفضل وأسهل من الأوقات الماضية، ويمكنك التعرف على كافة الطرق التي تم تطوير تجربة رويال باس بها، ثم استمتع بتجربة Elite Royale Pass التي تستحقها.

Royale Pass Season 9 has a ton of new upgrades, and is easier and better than ever! Learn all about the ways we’ve improved the Royale Pass experience, then treat yourself to an Elite Royale Pass. You deserve it!