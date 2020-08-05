تحميل ببجي الكورية PUBG MOBILE KR أحدث نسخة 0.19.0 طريقة التحميل من Uptodown

ننشر رابط تحميل ببجي الكورية PUBG MOBILE KR أو رابط تنزيل ببجي موبايل المباشر عبر متجر uptodown بعد تطبيق تحديث ببجي موبايل الجديد، حيث توفر الشركة المنتجة للعبة ببجي موبايل نسخة كورية يتم الدخول إليها بعد تنزيلها كـ ضيف أو من خلال تسجيل دخول ببجي بواسطة حسابك على أحد مواقع التواصل الاجتماعي الآتية (فيسبوك، تويتر، جوجل)، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز يمكنكم التعرف على طريقة تنزيل ببجي النسخة الصينية PUBG Mobile Chinese.

وتختلف نسخة بوبجي الكورية عن نسخة ببجي موبايل الدولية، حيث توجد PUBG MOBILE النسخة العالمية على المتجر الإلكتروني الخاص بالهاتف الجوال (أندرويد، iOS)، بينما ببجي النسخة الكورية فلا توجد على المتجر (جوجل بلاي، آب ستور) لكي يتم تنزيلها من خلاله، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز يمكنكم تنزيل نسخة ببجي لايت pupg mobile lite للهواتف قليلة الذاكرة، بالإضافة إلى توفير طريقة تنزيل ببجي الكورية من موقع uptodown وبعض مميزات تحميل بوبجي الكورية 2019.

تحميل ببجي الكورية PUBG MOBILE KR

توفر شركة “تنسنت جيم” المنتجة لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE نسخة كورية لمن يرغب في تنزيلها ثم تسجيل الدخول إليها باستخدام أحد الحسابات المذكورة سلفاً، وفي هذه اللعبة يتم النزول إلى ساحة المعركة لكي تواجه مائة لاعب حقيقي بمحيط مغلق حتى يتبقى لاعب واحد فقط على قيد الحياة حتى النهاية، حيث يتوجب عليك التجول بكافة أرجاء المنطقة لكي تجمع أفضل الأسلحة الممكنة، إلى جانب التأكد من من بقائك داخل منطقة اللعب، حيث تتقلص المنطقة بانتظام مع مرور الوقت.

أما فيما يتعلق بنسخة ببجي الكورية التي يتم الحصول عليها بعد الانتهاء من تحميل ببجي الكورية PUBG MOBILE KR من موقع uptodown الإلكتروني، فسوف تجد أن كافة العناصر الموجود بـ نسخة ببجي موبايل الدولية الأصلية من حيث (سطح المكتب، نظام التحكم، إمكانية الدخول للبنايات، الصعود إلى العربات، استخدام التلسكوب، استعمال الحقائب الخاصة بالإسعافات الأولية، تسلق الجدران) وغيرهم من العناصر العديدة الأخرى، ويمكنك الاستمتاع بلعبة ببجي موبايل منفرداً أو مع فريق يتم التحدث إليهم بواسطة ميكروفون الهاتف الجوال.

ومن مميزات بوبجي الكورية هي أن الشركة المنتجة للعبة قامت بإطلاق سيرفر خاص بها جيداً في الاتصال ليتم حل مشكلة المعاناة التي يواجهها اللاعبين في نسخة ببجي العالمية نظراً لارتفاع سرعة اللعبة “البينج”التي تعتمد على جودة السيرفر، ويتم تشجيع اللاعبين بإرسال هدايا وصناديق في حال تم الفوز بالمباراة أو قتل 15 لاعب، وقد تمت مراعاة مشكلة التقطيع أو الخلل الذي يحدث أثناء اللعب في النسخة الكورية، حيث قامت بإصلاح كافة الأخطاء التقنية الموجودة بالنسخة الدولية، ليصبح اللعب فيها خالياً بدون تقطيعات، ويتم تحميل ببجي الكورية PUBG MOBILE KR عن طريق دخول موقع uptodown الإلكتروني.

ويتم تنزيل ببجي الكورية بشكل مجاني، بالإضافة إلى ذلك يتم الحصول على هدايا وصناديق غير محدودة وملابس مميزة بشكل مجاني فور تسجيل دخولك إلى اللعبة، وتظل ميزة العطايا والهدايا مستمرة خلال فترة اللعب، وتدعم ببجي الكورية اللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة الكورية، ويمكنكم تنزيل تحديث ببجي موبايل الأخير 0.14.0 وفقاً لأخر تحديث الآن.

ولكن؛ هل تتيح الشركة المنتجة للعبة إمكانية الاستمتاع بلعبة ببجي موبايل على النسختين الدولية والكورية في وقتٍ واحد؟ أم أنني سأكون مضطراً لحذف نسخة من أجل تنزيل الأخرى؟ توفر ببجي موبايل إمكانية تشغيل النسختين بكل سهولة ويسر، حيث يمكنكم اللعب على النسخة الدولية والنسخة الكورية والاحتفاظ بهم سوياً على الجهاز الخاص بك، كما يمكنكم أيضاً اللعب مع الأصدقاء في كلا النسختين، حيث توفر إمكانية إرسال دعوات للأصدقاء من نسخة ببجي الكورية إلى نسخة ببجي موبايل الدولية خوض مباراة، ويمكنكم تحميل ببجي الكورية PUBG MOBILE KR من الموقع المذكور بالمقال عبر موقعنا موقع عرب نيوز.

طريقة تحميل ببجي كوري 2019

لعبة ببجي كوري ليست موجودة على جوجل بلاي الخاص بهواتف أندرويد أو آب ستور الخاص للآيفون، وحتى يتم تنزيل ببجي الكورية من المتجر الإلكتروني، فيتم ذلك من خلال تثبيت برنامج VPN وتغيير ip الخاص بالجهاز إلى دولة كوريا حتى يتم ظهور اللعبة على المتجر، كما يمكنك تحميل ببجي كوري من خلال تثبيت برنامج Uptodown App Store ومن ثم الدخول إليه والبحث عن ببجي النسخة الكورية “PUBG MOBILE KR” ثم تثبيتها، وهذا خاص بهواتف الأندرويد، ويتم تحميل ببجي كوريا على أجهزة آيفون وآيباد من خلال تنزيل VPN Korea ثم البحث عن لعبة ببجي الكورية وتحميلها على الجهاز الخاص بك، وبذلك يمكنك تحميل ببجي الكورية PUBG MOBILE KR بطريقة يسيرة للاستمتاع بمميزات اللعبة النسخة الكورية المميزة.

تحديث: تم الإعلان من جانب لعبة ببجي موبايل من خلال الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إمكانية السفر في العالم من أجل البحث عن الكنز المُضاف حديثاً في أحدث نسخة للعبة ببجي، وسوف يتم إصدار مجموعة جديدة من المهام كل أسبوع في ببجي موبايل PUBG MOBILE لكي تتمكن من إنجازها على خريطة محددة، ويجب عليك إنهاء كافة المهام إن كنت تريد الحصول على مكافآت قيمة، وفرصة للسفر إلى نهائيات PMCO Fall Split Finals ويمكنك بدء السفر الآن.

ببجي موبايل الدعم الفني

تم الإعلان من قبل الدعم الفني لـ ببجي PUBG Support عن تحديث مشغلات Xbox و PS4 النسخة 4.2 وحدة التحكم على خادم الاختبار العام PTS اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ 21 أغسطس 2019م في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ، كما تم الإعلان عن إمكانية كسب كافة أنواع المكافآت المروعة من خلال التنافس في وضع العدوى الجديد والبعثات الكاملة، حيث يتم فتح مساراً جديداً بشكل أسبوعي في قلب الظلام من المتاهة، كما تم إيقاف خوادم ببجي للكمبيوتر من أجل الصيانة لحل المشاكل الموجودة، وقد اكتملت عملية الصيانة الآن.

تحديث: أعلنت لعبة ببجي موبايل من خلال الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن أنه في حال إكمال ثلاث بعثات يومياً ستحصل على تقدم في حدث Flip for Rewards الذي يحدث في الوقت الحالي، حيث يمكنك ربح نقاط لتسليم البطاقات والحصول على جوائز رائعة للمنزل، ويتضمن التحديث الجديد للعبة ببجي موبايل الأمور التالية (البحث عن الكنز، محاربة أوندد، هزيمة الخصوم، السفر في كافة أنحاء العالم، نظام الشخصيات الجديد) وهناك المزيد من الأحداث.

حظر اللاعبين الغشاشين في ببجي

يسعى القائمين على لعبة ببجي موبايل بصفة دائمة على توفير بيئة لعب نظيفة خالية من الغش وعادلة وممتعة لكل لاعب من اللاعبين، وليس هناك تهاوناً في مثل هذه الحالات، حيث يتلقى الحساب الذي يقوم بانتهاك القوانين حظراً يستمر لمدة 10 سنوات مقبلة، وتوجه ببجي عناية اللاعبين بأنه في حال كنت تشك في أحد اللاعبين بأنه يقوم بخداع أو يقوم باستخدام أي وسيلة أو تطبيقاً لجهة خارجية غير مصرحاً بها من أجل تلقي المساعدة بطريقة غير نزيهة بإحدى المباريات، فيرجى استخدام نظام إبلاغ ببجي الموجود داخل اللعبة، ليتم التحقق في مثل هذه التقارير وإبلاغكم بالنتائج.

كل ذلك في سبيل الحفاظ على لعبة ببجي موبايل نزيهة وممتعة، وقد تم التأكيد من جانب PUBG MOBILE على استمرارها في فرض الانضباط الصارم ضد كل اللاعبين الغشاشين، ويتم نشر المعرفات الخاصة بكل لاعب غشاش تم التأكيد على أنه يقوم باستخدام أساليب خداعية، وقد عرضت لعبة ببجي قائمة بأسماء اللاعبين الذين تم حظرهم لمدة 10 سنوات بسبب الغش في الفترة من 13 حتى 23 سبتمبر 2019، ويمكنك الإطلاع على قائمة الأسماء سواء بلعبة ببجي موبايل أو ببجي للكمبيوتر من خلال موقع ببجي الإلكتروني، ويتم تحميل ببجي الكورية PUBG MOBILE KR النسخة الحديثة من خلال الدخول إلى موقع uptodown باتباع الرابط الرسمي المرفق عبر موقع عرب نيوز.

متطلبات نظام iOS عند تنزيل ببجي موبايل

يتطلب تنزيل لعبة ببجي موبايل عدداً من المواصفات الموصى بها، حيث أعلنت الشركة المنتجة للعبة ببجي “تنسنت جيم” الحد الأدنى من المواصفات المطلوبة عند تحميل ببجي على الهواتف ذات نظام التشغيل “iOS”، ويمكنكم التعرف على هذه المواصفات من خلال النقاط التالية:

نظام التشغيل المطلوب iOS 9 أو ما تلاه. ذاكرة الوصول العشوائي لا تقل عن 1 جيجا بايت. يدعم إصدار ببجي موبايل الحالي كافة أجهزة “أبل” ما عدا (iPhone4 / 4s / 5 / 5c و iPad mini1). في حال استخدام سلسلة IOS أو IPad مع ذاكرة رام 1 جيجابايت فقط ، مثل (iPhone 6 / iPhone5s / ipad mini2 / ipad mini3 / ipad air) وغيرهم، فيجب عليك التأكد من تحديث نظام IOS إلى IOS 12.2.

تحديث ببجي الموسم التاسع

أعلن حساب ببجي موبايل الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن اقتراب نهاية الموسم الثامن من Royals Pass، وبدء ببجي الموسم التاسع “احتضان روح المحارب”، وسيكون تحديث ببجي الموسم التاسع متاحاً اعتباراً من يوم الخميس بتاريخ 12 سبتمبر 2019، ويتطلب تنزيل ببجي الموسم التاسع توفير مساحة 0.2 جيجا بايت ولا يمكن للاعبين على إصدارات مختلفة دعوة بعضهم البعض، لذلك يجب عليكم تنزيل تحديث ببجي الجديد pubg mobile موسم 9 فور إطلاقه مباشرةً من خلال الدخول إلى المتجر الإلكتروني (أندرويد، iOS)، كما يتم تنزيل تحميل ببجي الكورية PUBG MOBILE KR أحدث نسخة من خلال دخول المتجر باتباع الرابط الرسمي المرفق.

تحديث هام: أعلن حساب ببجي موبايل الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إطلاق رويال باس الموسم التاسع اليوم الجمعة الموافق لتاريخ 13 سبتمبر 2019م، حيث أصبح بالإمكان الآن السفر على خطى المحاربين من كافة أنحاء العالم واتخاذ عباءة الشرف، والخروج في الميادين المخصصة للقتال بالمعركة، ويجب عليك التأكد من العودة منتصراً، ومن يرغب في تنزيل التحديث الجديد لببجي موبايل الدولية، يمكنه ذلك من خلال الذهاب إلى المتجر الإلكتروني الخاص بهاتفك للاستمتاع بمميزات الموسم الجديد.

تحديث: تم البدء في ببجي الموسم التاسع رويال باس وهو عن طريق المحاربين و Global Treasure Hunt مع مجموعة من جوائز ببجي التي تبلغ قيمتها “مليون دولار أمريكي” قد تكون في انتظارك، وقد جاء ضمن تحسينات الموسم التاسع بأنه أضيف جهاز توقيت يُظهر العد التنازلي للموسم الجديد، يمكنك طلب تمرير الموسم الجديد من الأصدقاء حتى سبعة أيام قبل بدء الموسم، ومن يرغب في تحميل ببجي الكورية PUBG MOBILE KR يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق، كما يمكنكم التعرف على موقع هاتنة في خريطة سانهوك الآن.

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لعبة ببجي موبايل

تم الإعلان من جانب لعبة ببجي موبايل الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن أنه في حال كنت ترغب في الفوز برحلة من أجل رؤية أفضل لاعب بالعالم في مسابقة PMCO 2019 Fall Split Global Finals sponsored by Vivo? فيجب عليك إكمال البعثات باعتبارها جزءاً من Global Treasure Hunt Event لكي تحصل على فرصة للسفر في كافة أنحاء العالم.

تحديث: أوضحت لعبة ببجي موبايل بأنه يوجد مشكلة تؤثر على اللاعبين الراغبين في إجراء عمليات الشراء بواسطة الجنيه البريطاني أو الفرنك السويسري في متجر Google Play، ويتم العمل حالياً من جانب PUBG MOBILE بالتعاون مع جوجل من أجل حل هذه المشكلة لـ لاعبي ببجي موبايل المتضررين، ويتم تحميل ببجي الكورية PUBG MOBILE KR من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال.

تحديث: تم الإعلان من جانب اللعبة رسمياً عن تعاون لعبة ببجي موبايل مع Amazon Prime من أجل جلب نهب Amazon Prime كل 14 يوماً، حيث سيتمكن أعضاء أمازون برايم من المطالبة بعنصر جديد بمركز الأحداث حتى يكون لديك مجموعة Infiltrator الكاملة، وأعلنت اللعبة أيضاً عن توافر قناع المتسلسل الغامض في Amazon Primepartnership، كل ما عليك فقط هو تسجيل الدخول إلى أمازون برايم في أحداث محدودة وأطلب من Amazon Prime Loot قبل أن يتم اختفائها.

ببجي موبايل iOS

أصدرت لعبة ببجي موبايل تنبيهاً على اللاعبين المستخدمين مشغلات iOS رسمياً اليوم، حيث أعلنت عن أن الإصدار الثالث عشر من iOS يتضمن ميزة جديدة وهي (عند ملامسة الشاشة بثلاث أصابع فذلك يعمل على تنشيط وظيفة جديدة في وقتٍ واحدٍ)، ويتم العمل في الوقت الحالي من جانب ببجي موبايل بالتعاون مع Apple بشأن هذه المشكلة، ويجب على اللاعبين التفكير في مدى تأثير هذه الخاصية عليهم قبل أن يقوموا باختيار التحديث، ويمكن تحميل ببجي الكورية PUBG MOBILE KR الآن من متجر uptodown الإلكتروني.

تحديث: أعلنت لعبة ببجي موبايل عبر الحساب الرسمي للعبة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن أن الموسم التاسع رويال باس لديه العديد من الترقيات الجديدة، حيث أنه الآن أصبح أفضل وأسهل من الأوقات الماضية، ويمكنك التعرف على كافة الطرق التي تم تطوير تجربة رويال باس بها، ثم استمتع بتجربة Elite Royale Pass التي تستحقها.

Royale Pass Season 9 has a ton of new upgrades, and is easier and better than ever! Learn all about the ways we’ve improved the Royale Pass experience, then treat yourself to an Elite Royale Pass. You deserve it!

تحديث ببجي أكتوبر 2019

أعلنت ببجي موبايل عن إتاحة تحديث ببجي موبايل 0.15.0 خلال شهر أكتوبر وتحديداً في تاريخ السادس عشر من الشهر الميلادي الجاري، حيث سيتم إضافة عبوات وقود تنفجر، وتعيين الفخاخ للأعداء، أو الرد بسرعة واستخدامها في معارك النار من أجل تأمين الميزة التكتيكية، ويتم تحميل ببجي الكورية PUBG MOBILE KR من خلال اتباع الرابط المباشر المرفق.

تحديث ببجي نوفمبر 2019

أعلنت لعبة ببجي موبايل عن إصدار ببجي النسخة الجديدة وبدء الموسم العاشر Royale Pass Season 10 في تاريخ 9 نوفمبر 2019.

Are you ready for the Apocalypse? Bombs may fall, and marauding squads may fight it out for vital resources, but in PUBG MOBILE that’s all part of the fun! Join us for Royale Pass Season 10, coming November 9!

تحديث ببجي موبايل 0.17.0

تم الإعلان عن إطلاق تحديث ببجي الجديد بتاريخ 3 مارس 2020، حيث يتضمن تحديث ببجي 0.17.0 عدداً من التحسينات والمميزات مثل إضافة كاميرا “replay” لإعادة فيديو للطريقة التي يتم قتلك فيها، وإضافة طور الاحتفال بالسنة الثانية وإضافة مدينة الملاهي للكلاسيك في خريطة “إرنغل” شبه وضع الشتاء، وإضافة طور البقاء في الايفوجراوند يتمثل في عاصفة ثلجية وتجميع الأكل ومحاربة اللاعبين، وإتاحة إمكانية كتابة كومنت في بروفايل أي لاعب مقابل شدات، إضافة سلاح الجو الجديد DBS Shotgun، وعودة وضع المتشددين “وضع الممرات الجديد”.

وقد أعلنت لعبة ببجي موبايل عن بدء توفير التحديث الجديد اعتباراً من تاريخ 3 مارس 2020، ولن يكون هناك توقفاً للعبة لحين إكمال التحديث وأعمال الصيانة، ويتطلب الحصول على تحديث ببجي الجديد 0.17.0 ما يقرب من 1.69 جيجابايت من مساحة التخزين، ومن يرغب في تحميل ببجي الكورية PUBG MOBILE KR النسخة الجديدة، يمكنه ذلك من خلال المقال عبر موقعنا موقع عرب نيوز.

إضافات تحديث ببجي موبايل PUBG Mobile

أعلنت الشركة المنتجة لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile عن مزايا تحديث ببجي موبايل الجديد لشهر مايو 2020 رقم الإصدار 0.18.0 Mad Miramar عبر موقعها الإلكتروني الخاص باللعبة، ويبدأ تنزيل تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد اعتباراً من اليوم الخميس بتاريخ 7 مايو 2020م.

كما أعلنت لعبة ببجي موبايل عن أنه لن يتم نقل الخادوم إلى وضع عدم الاتصال وانقطاع السيرفر لهذا التحديث، ويتطلب تحديث ببجي الجديد 0.18.0 حوالي 1.97 جيجا بايت لهواتف أيفون، ويتطلب حوالي 2.21 جيجا بايت لهواتف أندرويد، ويجب التأكد من تنزيل التحديث الجديد في أقرب وقت للاستفادة من المزايا الجديدة، ومن يرغب في الإطلاع على كافة المميزات للتحديث الجديد، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط (pubgmobile.com) عبر موقع ببجي الرسمي.

وقد تم إتاحة تنزيل تحديث ببجي الجديد على متجر جوجل بلاي للهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد من جانب الشركة المنتجة Tencent Games، حيث يتم تحديث اللعبة بتاريخ 7 مايو 2020م، ورقم الإصدار الجديد للعبة ببجي موبايل هو 0.18.0، وقد بلغت عمليات التنزيل ما يزيد عن مائة مليون عملية تنزيل، كما يبلغ حجم اللعبة 50 ميجا بايت.

ببجي موبايل 0.18.0 التحديث الجديد

تتيح لعبة ببجي موبايل الأكثر شعبية في العالم عن إتاحة التحديثات الجديدة على متجر آب ستور لهواتف أيفون، حيث يُمكنك تجربة لعبة ببجي موبايل المُحدثة واستكشاف العديد من المناطق والعناصر الجديدة المُضافة بالتحديث الخاص بشهر مايو 2020م في خريطة Miramar، والاستعداد بشكل جيد لمواجهة العاصفة الرملية القادمة والبقاء على قيد الحياة في المناخ والطقس القاسي.

وقد تم إضافة تحديثات على خريطة ميرامار مثل إضافة واحة جديدة في الجزء الشمالي من الخريطة وأطلال في الشمال الغربي للخريطة يمكنكم استكشافها الآن، كما تم إضافة مزيداً من المناطق السكنية والموارد والطرق، ويجب عليكم اختيار مكان الهبوط والمعارك بحكمة شديدة، ويمكنكم تحميل ببجي الكورية PUBG MOBILE KR أحدث نسخة الآن.

وقد أعلنت ببجي موبايل عن أن آلات البيع في Mad Miramar لديها الفرصة في إعطائك كمية كبيرة من مشروبات الطاقة، ولكن يجب عليك التأكد من حمل حقيبة ظهر، وقد تم وصول خلفية الصحراء الجديدة لكافة اللاعبين بعد التحديث الجديد خاصةً لمستخدمي أجهزة “آبل”، ومن يواجه مشكلة عند تسجيل الدخول إلى حساب ببجي موبايل، فسوف يتم حل هذه المشكلة قريباً من خلال تحديث داخلي للعبة.

تحديث ببجي للأيفون موبايل

أتاح متجر أب ستور إمكانية تنزيل ببجي للأيفون بحجم 2.4 جيجا بايت، وتتوفر اللعبة بشكل مجاني بالعديد من اللغات (العربية، الإنجليزية، الصينية، الكورية، الفرنسية، الألمانية، الهندية، الإندونيسية، البرتغالية، الروسية، الإسبانية، التايلاندية، التركية)، وقد تم إرفاق الهواتف التي تتوافق مع لعبة ببجي موبايل الأصلية iOS 9.0 أو أحدث، حيث يمكنكم التعرف على الأجهزة المتوافقة مع لعبة ببجي موبايل من خلال الآتي:

iPhone 5S iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone 6S iPhone 6S Plus iPhone SE iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone X iPhone XS iPhone XR iPhone XS Max iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone SE iPad Air iPad Air Wi ‑ Fi + Cellular iPad mini 2 iPad mini 2 Wi ‑ Fi + Cellular iPad Air 2 Wi ‑ Fi iPad Air 2 ، + Cellular iPad mini 3 iPad mini 3 Wi ‑ Fi + Cellular iPad mini 4 iPad mini 4 Wi ‑ Fi + Cellular iPad Pro iPad (الجيل الخامس)