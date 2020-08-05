طريقة تغيير اسم في ببجي موبايل pubg mobile تنزيل تحديث بوبجي الجديد يوليو 2020

ننشر كيفية تغيير اسمي في لعبة ببجي أو طريقة تغيير اسم في ببجي موبايل pubg mobile بعد تنزيل تحديث ببجي موبايل الجديد 0.19.0 إصدار يوليو 2020م، حيث تتيح اللعبة العالمية إمكانية تغيير الاسم المُستعار في اللعبة بطريقة يسيرة لمن يرغب في تغيير الاسم الخاص به في اللعبة، حيث توفر شركة تنسنت جيم المسؤولة عن لعبة ببجي موبايل طريقتين لتغيير الاسم في ببجي إحداهما مجاناً والأخرى من خلال شراء بطاقة إعادة التسمية، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز نوفر طرق تغيير اسمي في ببجي pubg mobile.

وكانت قد أعلنت لعبة ببجي موبايل عن إتاحة تنزيل تحديث ببجي موبايل الجديد لشهر يوليو 2020م اعتباراً من تاريخ 7 يوليو 2020م عبر المتجر الإلكتروني لهواتف أندرويد من منصة جوجل بلاي، أو من خلال متجر أبل لهواتف أيفون والأجهزة اللوحية من منصة أب ستور، وقد أعلنت اللعبة رسمياً عن عدم توقف السيرفرات لوضع عدم الاتصال، ومن يرغب في تحميل ببجي موبايل بالتحديث الجديد “تحديث ميرامار تحذير من العاصفة الرملية” يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط المتجر الخاص بالهاتف الجوال لديه من الروابط الرسمية المرفقة بالمقال.

طريقة تغيير اسم في ببجي موبايل pubg mobile

يتم تغيير اسم في ببجي موبايل من خلال اتباع خطوات تغيير اسم ببجي اليسيرة والسهلة تم إرفاقها بالمقال، حتى يتمكن كافة اللاعبين الراغبين في التغيير من تغيير اسم ببجي المستعار، ولكن نرغب بدايةً التعريف بما هي لعبة ببجي موبايل الأصلية المنتشرة عالمياً والتي تحوز على اهتمام الجميع حول العالم، فهي لعبة قتال وبقاء على قيد الحياة حتى النهاية.

حيث يتم الهبوط في ساحة المعركة أو القتال مع مئات اللاعبين الآخرين، وتتيح شركة تنسنت جيم أمام الجميع إمكانية تجربة لعبة ببجي موبايل الكلاسيكية التي تتضمن مسارات الأسلحة وضوابط التحكم الواقعية الفائقة، وكذلك إمكانية التعرف والإطلاع على عناصر ساحات المعركة العشوائية الموجودة بلعبة ببجي موبايل الأصلية، ويمكنكم التعرف على طريقة تغيير اسم في ببجي موبايل pubg mobile من خلال من خلال المقال.

وقد قامت لعبة ببجي موبايل بتوفير نسخة ببجي pubg mobile الأصلية لهواتف أيفون بنظام تشغيل iOS، حيث يتم تنزيل ببجي موبايل عن طريق متجر أب ستور لهواتف أيفون، كما وفرت نسخة ببجي موبايل للأندرويد، حيث يتم تحميل ببجي موبايل للأندرويد من خلال متجر جوجل بلاي، كما توفر نسخة ببجي للكمبيوتر لمن يرغب في اللعب على جهاز الكمبيوتر أو لاب توب، كما توفر نسخة مُخففة pupg mobile lite، ومن يرغب في معرفة أين تقع مدينة هاتنة Ha Tinh في خريطة سانهوك، يمكنه ذلك الآن من خلال موقع عرب نيوز.

كيفية تغيير الاسم في ببجي موبايل

يتساءل العديد من اللاعبين حول كيف أغير اسمي في ببجي موبايل أو ماهي الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تغيير الاسم في ببجي pubg mobile موبايل؟ وهنا نود أن نحيطكم علماً بأنه يمكنك تغيير الاسم المُستعار في لعبة ببجي موبايل عن طريق استخدام بطاقة إعادة التسمية مجاناً أو من خلال شرائها من المتجر، وهنا يجب معرفة أنه يمكنك الحصول على بطاقة إعادة التسمية وفقاً للتالي:

تتيح لعبة ببجي موبايل إمكانية الحصول على بطاقة إعادة التسمية مجاناً عن طريق البعثات والأحداث في لعبة ببجي pubg mobile.

الحصول على بطاقة إعادة التسمية بعد إكمال مهام 3 – 4 التقدمية.

تتيح لعبة ببجي إمكانية شراء البطاقة من المتجر من خلال الذهاب إلى SHOP ثم TREASURES وسوف تجدها في القائمة.

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ضوابط حول تغيير اسمي في ببجي موبايل

يمكنك تغيير الاسم المُستعار في ببجي موبايل الدولية من خلال اتباع إحدى الطرق الموضحة فيما سبق، ولكن يجب العلم أن لعبة ببجي موبايل لا تتيح خاصية تغيير الاسم سوى مرة واحدة في اليوم، وبعد تغيير الاسم في هذا اليوم ستختفي أيقونة “بطاقة إعادة التسمية” من حسابك، ويتوجب عليك الحصول على آخر لتغييرات الاسم.

أما في حال عدم التمكن من استخدام اسم أو لقب مُحدد، فيجب عليك التأكد التام من عدم وجود أحرف خاصة لا يتم السماح بها من قبل اللعبة، كما يجب العلم أيضاً أنه لا يتم السماح للاعبين باستخدام أسماءً منسوخةً أو مكررةً، وذلك في حال استخدام لاعب أخر للاسم المرغوب به، وهنا يجب اختيار لقباً مستعاراً أخر، ومن يرغب في تغيير اسم يمكنه ذلك من خلال الرجوع إلى طريقة تغيير اسم في ببجي موبايل pubg mobile الموضحة بالمقال.

تنزيل ببجي موبايل للأيفون

يتيح متجر أب ستور إمكانية تنزيل ببجي للأيفون بحجم 2.4 جيجا بايت، وتتوفر اللعبة بشكل مجاني تدعم العديد من اللغات (العربية، الإنجليزية، الصينية، الكورية، الفرنسية، الألمانية، الهندية، الإندونيسية، البرتغالية، الروسية، الإسبانية، التايلاندية، التركية)، وقد تم إرفاق الهواتف التي تتوافق مع لعبة ببجي موبايل الأصلية iOS 9.0 أو أحدث، حيث يمكنكم التعرف على الأجهزة المتوافقة مع لعبة ببجي موبايل من خلال الجدول التالي:

iPhone 5S iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone 6S iPhone 6S Plus iPhone SE iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone X iPhone XS iPhone XR iPhone XS Max iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone SE iPad Air iPad Air Wi ‑ Fi + Cellular iPad mini 2 iPad mini 2 Wi ‑ Fi + Cellular iPad Air 2 Wi ‑ Fi iPad Air 2 ، + Cellular iPad mini 3 iPad mini 3 Wi ‑ Fi + Cellular iPad mini 4 iPad mini 4 Wi ‑ Fi + Cellular iPad Pro iPad (الجيل الخامس)

تحديث ببجي موبايل يوليو 2020

أعلنت لعبة ببجي موبايل عن إتاحة تنزيل التحديث الجديد الخاص بشهر يوليو 2020م برقم إصدار 0.19.0 بتاريخ السابع من شهر يوليو الجاري، وقد أعلنت اللعبة عن إضافة خريطة جديدة وهي خريطة “livik”، وتبلغ مساحتها 2 كم في 2 كم، وتستوعب 52 لاعباً، كما يتضمن التحديث الجديد العديد من المزايا التي يمكنكم التعرف عليها من خلال موقع ببجي الرسمي (pubgmobile)، ومن خلال موقع عرب نيوز نوفر أخر التحديثات للعبة ببجي موبايل.