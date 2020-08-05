السفارة في لبنان تُطالب المواطنين بالبقاء في مقار سكنهم واتباع تعليمات السلطات المحلية

طالبت السفارة السعودية في لبنان، المواطنين المقيمين في بيروت والمناطق المحيطة بها بأخذ الحيطة والحذر على خلفية الانفجار في مرفأ العاصمة اللبنانية.

وفي بيان لها، قالت السفارة: تهيب بجميع المواطنين السعوديين المتواجدين في لبنان بضرورة أخذ الحيطة والحذر والبقاء في مقار سكنهم جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم، حرصًا على أمنهم وسلامتهم.

ودعت السفارة المواطنين السعوديين في لبنان إلى متابعة ما يصدر من إرشادات وتعليمات من قبل السلطات اللبنانية والالتزام بها، والتواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة عند طلب المساعدة.