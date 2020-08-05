بالصور.. «إغاثي الملك سلمان» يمد يد المساعدة الفورية لمصابي انفجار بيروت

عبر الجمعيات التي يمولها في لبنان
بادر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية -فور وقوع انفجار بيروت، وعبر الجمعيات الطبية التي يمولها في لبنان- لتقديم المساعدات للمتضررين.
وانتقل فريق طبي من مركز الأمل الطبي في عرسال، التابع لمركز الملك سلمان، لمواكبة أعمال الإجلاء الطبي وتقديم خدمات الإسعاف، وخدمات الرعاية الصحية الطارئة في بيروت.
وأعلن "مركز الأمل" عن قيامه بحملة للتبرع بالدم لتلبية الاحتياج الكبير للمصابين في مشافي بيروت.
وكان حريق ضخم قد اندلع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسُمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي.
وارتفع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 78 قتيلًا إلى جانب آلاف الجرحى، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.
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