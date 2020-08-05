الزعاق يوضح موقف درجات الحرارة بالمناطق الوسطى والشرقية

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن درجات الحرارة ستعود إلى طبيعتها المعتادة بدءًا من اليوم الأربعاء على المناطق الوسطى والشرقية من السعودية والبحرين، كما ستشمل، غدًا الخميس، الرياض وتمتد إلى وادي الدواسر.

وأضاف الزعاق –خلال مقطع فيديو عبر حسابه بتويتر– أن الفرصة لا تزال مهيأة لتشكلات سحابية ماطرة، وهي تسمى بأمطار الهريف، وتشمل نواحي نجران وجازان ومرتفعات الحجاز.

وأشار الدكتور الزعاق إلى أن الحالة الماطرة ستشمل الباحة وأبها والطائف، موضحًا أن ارتفاع الحرارة خلال هذه الأيام أمر متوقع أيضًا.

وذكر أنه مع بداية موسم «المرزم»، تبدأ درجات الحرارة الشديدة في الانكسار، وتتكوَّن السحب وتهطل الأمطار بغزارة.