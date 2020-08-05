الحصيني: أمطار متفاوتة على 5 مناطق وحالة «رهو» تستمر لعدة أيام

كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته بشأن خريطة الأمطار اليوم الأربعاء وليلة الخميس.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال الحصيني، إنه متوقع اليوم الأربعاء وليلة الخميس أمطار من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق مكة وجازان وعسير والباحة ونجران واليمن وعمان.

وأضاف الحصيني، أن هناك رياح من شمالية إلى شمالية غربية، ومن متوسطة إلى شبه قوية مثيرة للأتربة، خاصة خارج المدن على معظم المناطق.

وأشار إلى أنه متوقع استمرار حالة الرهو لعدة أيام أخرى.