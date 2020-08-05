السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ حاكم السعودية اليوم جامايكا بذكرى استقلال بلاده



الرياض 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس باتريك ألين حاكم عام جامايكا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

10:41ت م

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الرياض 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس باتريك ألين حاكم عام جامايكا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جامايكا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //10:41ت م0029

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