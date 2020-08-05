السعودية اليوم / تسجيل 52509 إصابات جديدة بكورونا في الهند



نيودلهي 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس

سجلت السلطات الهندية خلال الـ24 ساعة الماضية، 52509 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان، أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 39795 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 1908254 إصابة، بينما تماثلت 1282215 حالة للشفاء حتى الأن.

// انتهى //

10:34ت م

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نيودلهي 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسسجلت السلطات الهندية خلال الـ24 ساعة الماضية، 52509 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إضافة إلى 857 حالة وفاة جديدة.وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان، أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 39795 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 1908254 إصابة، بينما تماثلت 1282215 حالة للشفاء حتى الأن.// انتهى //10:34ت م0028

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