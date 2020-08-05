السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا



طوكيو 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم، 33 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 302 حالة وفاة.

// انتهى //

10:33ت م

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طوكيو 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية، اليوم، 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 14456 إصابة.وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 302 حالة وفاة.// انتهى //10:33ت م0027

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