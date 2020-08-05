السعودية اليوم / أمطار على جازان



جيزان 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس

هطلت أمس ، أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان شملت مدينة جيزان ومحافظات جزر فرسان وهروب وصبيا والعيدابي والريث والعارضة وفيفا وصامطة والطوال وضمد وأبوعريض والدرب وأحد المسارحة وبيش. ، سالت على إثرها أودية خلب وتعشر وقرى ووادي بن عبدالله.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

10:29ت م

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