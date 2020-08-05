السعودية اليوم / تعليم المهد يدعو أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم الطلاب والطالبات في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد



المدينة المنورة 15 ذو الحجة 1441هـ الموافق 5 أغسطس 2020م واس

دعت إدارة التعليم بمحافظة المهد أولياء الأمور بالمبادرة إلى الإسراع بتسجيل أبنائهم الطلاب والطالبات في خدمة النقل المدرسي في جميع مدارس المحافظة " بنين - بنات " ولجميع المراحل الدراسية للعام الدراسي الجديد 1442هـ .

وأوضحت الإدارة أن شركة تطوير أتاحت خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور, من خلال خمس خطوات لتسديد الفاتورة إلكترونيًا عن طريق حساب ولي الأمر البنكي .

يذكر أن شركة تطوير خدمة النقل المدرسي خصصت الرقم المجاني 8001231000 للتواصل والتفاعل مع المستفيدين من هذه الخدمة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التابعة للشركة (TatweerTc).

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