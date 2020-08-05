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سيطرت فرق الدفاع المدني بمحافظة رماح والجهات الأمنية، على حريق شبّ في الساعة العاشرة مساءً، البارحة، في محطة بيع الأعلاف بمحافظة رماح، حيث استمر اندلاع الحريق حتى ساعات الفجر الأولى، وساهم عدد من المواطنين في دعم الدفاع المدني بصهاريج المياه الخاصة بهم.
وبين الدفاع المدني أنه لم تكن هناك إصابات في الأرواح، ولله الحمد، ونتج عن هذا الحريق تلفيات في عدد من شاحنات الأعلاف.
جدير بالذكر أن هذا الحريق يعد الثاني في أحد الأسواق الكبيرة على مستوى منطقة الرياض.
الدفاع المدني محافظة رماح
05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441 09:51 AM
ساهم عدد من المواطنين في الدعم بصهاريج المياه الخاصة بهم"مدني رماح" يسيطر على حريق سوق الأعلاف.. لا إصابات
سيطرت فرق الدفاع المدني بمحافظة رماح والجهات الأمنية، على حريق شبّ في الساعة العاشرة مساءً، البارحة، في محطة بيع الأعلاف بمحافظة رماح، حيث استمر اندلاع الحريق حتى ساعات الفجر الأولى، وساهم عدد من المواطنين في دعم الدفاع المدني بصهاريج المياه الخاصة بهم.
وبين الدفاع المدني أنه لم تكن هناك إصابات في الأرواح، ولله الحمد، ونتج عن هذا الحريق تلفيات في عدد من شاحنات الأعلاف.
جدير بالذكر أن هذا الحريق يعد الثاني في أحد الأسواق الكبيرة على مستوى منطقة الرياض.
، "مدني رماح" يسيطر على حريق سوق الأعلاف.. لا إصابات ،
المصدر : الخليج 365
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