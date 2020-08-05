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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد، تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة
05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441 09:29 AM
الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل 3 محافظات
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد، تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.
، المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى الـ 10 مساءً ،
المصدر : الخليج 365
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