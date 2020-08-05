، لأجل بيروت.. الديوان الملكي الأردني ينكِّس علَم ساريته ،

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أعلن الديوان الملكي الأردني عن تنكيس علَم السارية على المدخل الرئيسي للديوان، اعتبارًا من اليوم الأربعاء ولمدة 3 أيام؛ حدادًا على أرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت.
وقدّم الأردن مساء أمس الثلاثاء، أحر التعازي للبنان جراء الانفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت.
ووفق "روسيا اليوم" قال وزير الخارجية أيمن الصفدي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني -حفظه الله- اتصلت بوزير خارجية لبنان الأخ شربل وهبة، ناقلًا تعازي المملكة في ضحايا الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت".انفجار بيروت لبنان بيروت الأردن
05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441 09:19 AM
قدَّم أحرّ التعازي للبنان جراء الانفجار الذي هز العاصمةلأجل بيروت.. الديوان الملكي الأردني ينكِّس علَم ساريته
أعلن الديوان الملكي الأردني عن تنكيس علَم السارية على المدخل الرئيسي للديوان، اعتبارًا من اليوم الأربعاء ولمدة 3 أيام؛ حدادًا على أرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت.
وقدّم الأردن مساء أمس الثلاثاء، أحر التعازي للبنان جراء الانفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت.
ووفق "روسيا اليوم" قال وزير الخارجية أيمن الصفدي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني -حفظه الله- اتصلت بوزير خارجية لبنان الأخ شربل وهبة، ناقلًا تعازي المملكة في ضحايا الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت".
، لأجل بيروت.. الديوان الملكي الأردني ينكِّس علَم ساريته ،
المصدر : الخليج 365
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