هدف يودع دعم حافز

2020-08-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) المبالغ الخاصة بالمستحقين من برنامج حافز الذين يعانون من صعوبة في الحصول على عمل، وهو البرنامج التابع لطاقات الموارد البشرية.

ويتم صرف حافز في الموعد المقرر له وهو اليوم الخامس من كل شهر ميلادي، فيما حدد الصندوق مسبقًا شروط استحقاق حافز، والتي يجب أن تتوافر في جميع من يرغب للانضمام إلى البرنامج لصعوبة الحصول على عمل في المملكة العربية السعودية.

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شروط الانضمام إلى حافز:

وضمن شروط الانضمام إلى حافز ما يلي:

الجنسية السعودية

أن لا يكون صاحب الطلب من مستحقي المعاش التقاعدي

أن لا يقل عمر صاحب الطلب عن 20 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا

يُشترط الإقامة الدائمة في المملكة

أن لا يكون موظف بالقطاع العام أو الخاص

أن لا يكون ضمن مستحقي الإعانة أثناء تقديم الطلب

يُشترط القدرة على العمل

عدم وجود نشاط تجاري

عدم امتلاك دخل ثابت يعادل المخصص المالي أو يزيد عنه

ألا يكون طالب أو متدرب في مراحل التعليم والتدريب

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي إعانة البحث عن عمل، وإعانة صعوبة الحصول على عمل، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقًا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة. ودعمًا لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص هدف على إطلاق برامج محفزة للتوطين وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

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