، شاهد.. هل تَحَوّل مرفأ بيروت إلى مخزن أسلحة لحزب الله الإرهابي؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - انفجارات ضخمة شُبّهت بهيروشيما ونجازاكي أودت بحياة 78 شخصًا

تساءلت قناة "العربية" في تقريرها عن انفجار بيروت الذي حدث أمس الثلاثاء، هل تَحَوّل المرفأ بالعاصمة اللبنانية إلى مخزن أسلحة لحزب الله؟

وعرضت القناة تقريرًا مفصلًا عن انفجار يشبّهه المسؤولون اللبنانيون بـ"هيروشيما ونجازاكي".

وكانت سلسلة من الانفجارات الضخمة قد هزت الميناء، أودت بحياة ما لا يقل عن 78 شخصًا وجرح نحو 4000 آخرين في العاصمة اللبنانية.

وفي حين لم يتم بعدُ تحديد سبب الانفجار؛ إلا أن التقييمات الأولية؛ وفقًا لمسؤولين في الاستخبارات الأمريكية وفي المنطقة صرحوا لـ"فوكس نيوز" Fox News وأشاروا إلى الكارثة على أنها كانت عرضية. ومع ذلك لم يستبعد البعض المزيد من الأصول الشريرة المتعلقة بما كان يجري في الميناء الحساس، وما كان يجري تخزينه هناك.

مصادر متعددة قالت: إن معظم العمليات في الميناء كانت تحت سيطرة "غير رسمية" لحزب الله، وظهرت مؤشرات على اندلاع حريق في مستودع للمتفجرات داخل المنشأة. كما أشارت عدة مصادر إلى عمليات الجريمة المنظمة داخل الميناء الذي يسيطر عليه حزب الله في المقام الأول، وأن الانفجار قد يكون شَمِلَ "حاويات متعددة"؛ ولكنه ليس له علاقة بالإرهاب.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون: إن 2750 طنًّا من نترات الأمونيا كانت مخزنة في الميناء "دون إجراءات سلامة" تسببت في الانفجار، وأن الأمر غير مقبول.

وكان وزير الداخلية اللبناني قد قال: إن المعلومات الأولية تشير إلى أن مواد شديدة الانفجار، صودرت قبل سنوات، وكانت مخزنة في المرفأ انفجرت. انفجار بيروت