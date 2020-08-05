محمد بن مسعود - الدمام - وفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 49,716 إصابة مؤكدة و733 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,698,818 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 155,204 حالات وفاة.فيروس كورونا الجديد أمريكا 05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441 08:21 AM Advertisements وفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض الولايات المتحدة: 49,716 إصابة مؤكدة و733 وفاة بفيروس كورونا الولايات المتحدة: 49,716 إصابة مؤكدة و733 وفاة بفيروس كورونا سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 49,716 إصابة مؤكدة و733 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,698,818 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 155,204 حالات وفاة. الكلمات المفتاحية ، الولايات المتحدة: 49,716 إصابة مؤكدة و733 وفاة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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