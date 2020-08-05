محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع إجمالي الإصابات إلى 4063 حالة بينها 3345 نشطة أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 161 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا؛ فضلًا عن تسجيل 3 وفيات، و8 حالات شفاء. وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس «كورونا» في ليبيا إلى 4063 حالة، بينها 3345 حالة نشطة؛ بينما تعافى 625 شخصًا، وتوفي 93 حالة.ليبيا فيروس كورونا الجديد 05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441 08:28 AM Advertisements ارتفع إجمالي الإصابات إلى 4063 حالة بينها 3345 نشطة ليبيا: 161 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و3 وفيات و8 حالات شفاء ليبيا: 161 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و3 وفيات و8 حالات شفاء أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 161 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا؛ فضلًا عن تسجيل 3 وفيات، و8 حالات شفاء. وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس «كورونا» في ليبيا إلى 4063 حالة، بينها 3345 حالة نشطة؛ بينما تعافى 625 شخصًا، وتوفي 93 حالة. الكلمات المفتاحية ، ليبيا: 161 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و3 وفيات و8 حالات شفاء ،

المصدر : الخليج 365

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