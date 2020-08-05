شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح الإجراءات المتبعة عند حدوث تغيير في البيانات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، الإجراءات المتبعة عند حدوث تغيير في البيانات لدى المستفيد، وذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين.

ووجه مستفيد، استفسارًا إلى حساب المواطن عبر موقع التدوين الصغير تويتر، قائلًا: " ‏السلام عليكم أخي الكريم هل يوجد تحديث لرب الأسرة ومؤهل ".

وأجاب حساب المواطن: " ‏‎وعليكم السلام ، في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك ، يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابك والتعديل على البيانات ليتم دراستها والتحقق منها ودراسة إستحقاقك مرة أخرى".